ラッキー？ 面接で「もう決まったから」と即不採用→しかし面接官の“次の一言”でまさかの展開へ

採用面接で理不尽な目に遭ったという人は少なくない。しかし、ときには予想外のラッキーな展開が待っていることもあるようだ。投稿を寄せた大阪府の30代女性は、ある予備校グループの事務員募集に応募した。

自宅から近い分校へ面接に向かったが、信じられない事実を知らされることになる。

「面接官に挨拶するや否や、既に決まったとのこと」

面接が始まる前に、不採用が確定してしまったのだ。これを聞いた女性は「え？それ酷くない？」と思ったそうだが、こう思うのも無理はない。（文：長田コウ）

「即、採用して頂きました。こんな事ってあるんですね」

よほど良い人材が直前に来たのだろう、と諦めて立ち去ろうとした、その時だった。面接官から、またもや思いがけないことを言われた。

「『ところで君、駅向こうの予備校でも内々に募集してるんだけど、そっち行く気ない？』なんと、同じ系列の、更に本格的な本校へお誘いをされたのです」

驚きながらも、本校の面接へ向かった女性。すると、事態はさらに好転した。

「その足で予想外の面接に向かい、所長面談の後、即、採用して頂きました。こんな事ってあるんですね」

渡りに船とはこの事だろう。

※キャリコネニュースでは「面接で言われた衝撃的な言葉」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/LXKUYB7M