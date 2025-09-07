スタイリッシュで実用的なカスタムをピンポイントで施して良さを実感 スズキ ジムニーシエラ 【みんなのクルマ】
オーナープロフィール
お名前：くるくる
年齢：50代
車両名：スズキ ジムニーシエラ
年式：令和４年式
型式：JB74
主な使用シーン：レジャー
所有歴：
年間走行距離：10,000km
この車両を購入する際に決め手となったポイント
スクエアボディが好みで、デザイン的に以前からジムニーが気になっていた。シエラの方がパワーもあるので、選びました。
ノーマルから変えた経緯
スタイルを重視して、乗りやすさもアップさせたかった。
良い点・こだわりのポイント
JAOSの足回りやレカロシート、電動ステップなど、はっきりと効果が出るポイントをピックアップしてくれた。個別の感想はこの後、それぞれのポイントで紹介していくがとても参考になるのでありがたい。
外装関係
元々がデザインを気に入って購入したというだけあって、大きくイメージを変えるカスタムではない。「あえてノーマルバンパー」としているところで、よく伝わるだろう。ポイントは実用的に乗り降りしやすい電動オートステップ。一段入るだけで、かなり楽になる。
アンダーガード：サムライプロデュース
グリル：KOC
バンパーグリル：ワンオフ
電動オートステップ：メーカー不明
内装関係
内装のポイントはレカロのシート。「長距離の運転が疲れなくなり、ギャップを越えるときが楽になりました」とその効果を実感している。
シート：レカロ
ルームミラー：アルパインデジタルルームミラー
足回り
リフトアップしているJAOSのサスペンションについては「ノーマルのフワフワした乗り心地がカチッとして、安定感があって楽になりました」と大絶賛。
サスペンション：JAOS 40mmリフトアップ
ダンパー：パフォーマンスダンパー
スタビライザーリンク：ショウワガレージ ショートスタビリンク 30mmショート
ホイール
ホイール：デルタフォース オーバル
エンジン関連の変更点
マフラー：ロッソモデロ ２本出し
次に変えたいポイント
なし
