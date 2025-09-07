『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナープロフィール

お名前：くるくる

年齢：50代

車両名：スズキ ジムニーシエラ

年式：令和４年式

型式：JB74

主な使用シーン：レジャー

所有歴：

年間走行距離：10,000km

※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決め手となったポイント

スクエアボディが好みで、デザイン的に以前からジムニーが気になっていた。シエラの方がパワーもあるので、選びました。

ノーマルから変えた経緯

スタイルを重視して、乗りやすさもアップさせたかった。

良い点・こだわりのポイント

JAOSの足回りやレカロシート、電動ステップなど、はっきりと効果が出るポイントをピックアップしてくれた。個別の感想はこの後、それぞれのポイントで紹介していくがとても参考になるのでありがたい。

外装関係

元々がデザインを気に入って購入したというだけあって、大きくイメージを変えるカスタムではない。「あえてノーマルバンパー」としているところで、よく伝わるだろう。ポイントは実用的に乗り降りしやすい電動オートステップ。一段入るだけで、かなり楽になる。

アンダーガード：サムライプロデュース グリル：KOC バンパーグリル：ワンオフ 電動オートステップ：メーカー不明

内装関係

内装のポイントはレカロのシート。「長距離の運転が疲れなくなり、ギャップを越えるときが楽になりました」とその効果を実感している。

シート：レカロ ルームミラー：アルパインデジタルルームミラー

足回り

リフトアップしているJAOSのサスペンションについては「ノーマルのフワフワした乗り心地がカチッとして、安定感があって楽になりました」と大絶賛。

サスペンション：JAOS 40mmリフトアップ ダンパー：パフォーマンスダンパー スタビライザーリンク：ショウワガレージ ショートスタビリンク 30mmショート

ホイール

ホイール：デルタフォース オーバル

エンジン関連の変更点

マフラー：ロッソモデロ ２本出し

次に変えたいポイント

なし

スーパーオートバックス戸田店

スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。

さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！

一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。

浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！

レッズファンは今すぐGooooooo!

【スーパーオートバックス戸田】

場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2

営業時間：10:00-19:30

電話番号：048-424-0189

https://sa-toda.jp/