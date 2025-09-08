◆米大リーグ カブス３―６ナショナルズ（７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手が７日（日本時間８日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・右翼」で先発出場し５打数１安打１打点。５回に６試合ぶりの打点をたたき出し９０打点に到達した。打率は２割４分３厘。

２打席連続右飛で迎えた５回２死一、二塁、代わったばかりの右腕ビーターの内角高めの１５６キロ直球をとらえた打球は三遊間を抜け、二塁走者ホーナーが勝ち越しのホームイン。

２８試合続けて本塁打が出ていない鈴木だが３試合連続安打で連続試合出塁も１６に伸びた。打点は８月３１日ロッキーズ戦以来６試合ぶりで９０打点到達。日本人右打者初のシーズン１００打点に到達できるのか注目される。

鈴木がヒーローになるかと思われたが、３―１で迎えた９回に５番手のパレンシアが大炎上。ベルの逆転１７号３ランを含め打者５人に２本塁打含む４安打１四球の大乱調。９回２死一、二塁で鈴木に打席が回ってきたが二ゴロでゲームセット。東地区最下位のナショナルズ相手に痛恨の負け越しとなった。

なお、ナショナルズの小笠原慎之介の登板はなかった。