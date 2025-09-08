◆米大リーグ オリオールズ２―５ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャースが、オリオールズに快勝して、連敗を「５」で止めた。大谷翔平投手（３１）が４７号先頭弾など、オリオールズ先発・菅野智之投手（３５）から２打席連続弾。ベッツも１６号ソロを放つなど２安打２打点で、先発したカーショーは６回途中４安打２失点、今季最多８奪三振で１０勝目を挙げた。

３回に大谷に続いて２者連続弾となる１６号ソロを放ち、９回にも左翼フェンス直撃のダメ押し適時打を放って２打点のベッツは、試合後の現地放送のインタビューで「（この試合は）すごく重要だった。苦しかったけど、まだ１０月へ向けて戦い続ける必要がある。こういう戦いが我々のためになる。毎日準備をして、ドジャースの野球をするだけだ」と振り返った。

ドジャースは敵地でパイレーツに３タテされ、オリオールズにも２試合連続でサヨナラ負けを喫していた。前日６日（同７日）は９回２死まで山本がノーヒットノーラン投球を見せて３―０でリードしていたが、あと１アウトから逆転される悪夢の敗戦を喫した。