タレントの平愛梨が１２年ぶりにドラマに出演することを報告した。

８日までにインスタグラムを更新し、２４日放送の日本テレビドラマ「放課後カルテ２０２５秋」に出演すると伝えた。「長く女優業をやっていない私にお話を頂き大変恐縮です」と感謝し「実際に４男児の幼い子達と毎日過ごす中、不器用な私は台詞覚えやお芝居をするということの難しさに不安で仕方ありませんでした」という。

「１２年振りのドラマ現場は鈴木監督を始め、どのスタッフさんも優しくてセットに入ると自然とお母さんの気持ちになれて夫の連れ子の男の子に中々受け入れてもらえない辛さは本当に苦しくて涙が止まらなくなってしまうこともありました」と役柄に没頭する自身の様子を明かした。

そして「プロデューサーさんからの差し入れ叙々苑の焼肉弁当だった日もあって嬉しかったです！！主演の松下洸平さんとは少しの共演でしたがお医者の先生にしか見えなくて俳優さんってことを忘れて撮影しちゃってました！！」と笑った。

同作は昨年１０月期に放送したドラマの続編。小学校の保健室に常駐する超偏屈な学校医・牧野（松下洸平）が、鋭い観察眼で児童のＳＯＳを見逃さず救う物語だ。平が今回演じるのは、牧野が勤務した小学校にいた子どもの母親である藤野伽耶役。平は「１４歳の思春期男の子が新たなお母さんという私に対して中々笑ってもらえないのは辛すぎましたが“諦めないで向き合うことの大切さ”必ず気持ちは伝わるということを伝えたいです」とメッセージ。「2歳の娘ちゃんもチャーミングで癒されました。スペシャルなドラマに私までご一緒させて頂けて本当に感謝でしかありません！！私の演技は…お手柔らかに…よろしくお願いします…！！ありがとうございました！！！！」とつづった。

オフショットをアップし「＃髪も暗めにして撮影しました」と説明。つやつやの黒髪で、前髪は七三分け。アイメイクも控えめで印象をガラリと変えた。