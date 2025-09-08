Ê¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÂç»ö¤Ë¡×Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¦»³ËÜÈþ·î¤é¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë·ÝÇ½³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾Ð´é¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡8·î28Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÊ¡¸¶¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âInstagram¤Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¡¢25ºÐ¤Î»þ¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¡£2024Ç¯¡¢26ºÐ¤Î»þ¤Ï¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦µÌÎ¤°Í¡Ê27¡Ë¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯9·î6Æü¤Ï¡ÖÀèÆü27ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¥È¥¥á¥¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤1Ç¯¤ò¡ª¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Á¤ã¤ª¡Á¤Ã¤È¡×¤È¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿´î¤Ó¤Èº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¤ä»³ËÜÈþ·î¡Ê34¡Ë¡¢ºù°æÆüÌ¾»Ò¡Ê28¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ç½ËÊ¡¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë