日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』ポスタービジュアル公開 妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）が、10月12日にスタートすることが決定した。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定している。
今回、本作のポスタービジュアルが解禁。妻夫木演じる栗須が馬に寄り添い、共に駆け抜けていこうとする決意ある眼差しの画と、競馬関係者が夢見る重賞レースで勝者だけが行うことのできる口取り式（勝った馬と騎手、その関係者が一緒にウイナーズ・サークルで行う記念撮影）をイメージした画を１枚のビジュアルで表現。ドラマの軸となる家族や仲間たちとの絆、そして、人間と競走馬の壮大なストーリーを予見させるポスタービジュアルが完成した。
