昨年、公開された草磲剛主演作『碁盤斬り』は、その熱演で観る者の心を掴み、高い評価を集めた作品だ。『第48回 日本アカデミー賞』では、草磲が優秀主演男優賞に輝き、共演の清原果耶も優秀助演女優賞を受賞。観客と批評家の双方から絶賛され、俳優・草磲剛の存在感があらためて示された一作となった。

（関連：高倉健がいたからこそ生まれた名優・草磲剛 “生き方”を滲ませた『新幹線大爆破』で向き合う演技）

■国民的スターから、世界に挑む名優へ

その輝きは、海を越えても衰えを見せない。今年3月26日、フランスで公開された『碁盤斬り』は、わずか5日間で4万2000人以上を動員し、興行収入37万960ドルを突破したと報じられた（※1）。さらに、アジア映画収益のトップ10入りも果たしたという（※2）。異国の観客の心までとらえたその注目度の高さは、数字だけでも伝わってくる。

フランス全土220スクリーンでの公開に加え、街角や地下鉄のホームにはポスターが掲示され、テレビCMも頻繁に放送されるなど大規模な宣伝が展開されたという。“日本の国民的アイドル”という草磲の肩書きを抜きにしても、これほど注目を集めるのは、俳優としての力が真に認められた証しだろう。

さらに、評価は興行成績にとどまらない。イタリアで開催された『ウーディネ極東映画祭』では批評家賞にあたるブラック・ドラゴン賞を受賞し、『RED LINE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL』では最優秀長編作品賞を獲得。日本映画として初めてオープニング作品に選出されたことも、大きな栄誉として記憶に刻まれた。『碁盤斬り』は今後、北米、韓国、スペインでの配給も決定しており、世界の観客から愛される作品となることが期待される。

振り返れば、草磲剛が国際的に注目を集めるのは今回が初めてではない。2020年公開の映画『ミッドナイトスワン』では、アメリカ、エジプト、台湾、イタリア、香港、オーストリア、ベルギー、オランダ、カナダ、韓国など世界各国で上映され、言葉の壁を越えて観客の心に届いた。スクリーンに映る彼の繊細なまなざしは、遠く離れた観客の胸にも同じ熱を残し、感情を共鳴させたのだ。

そして今年4月より配信がスタートしたNetflix映画『新幹線大爆破』では、配信開始直後にグローバル週間ランキング（非英語シリーズ）で堂々の第2位を記録。映画館にとどまらず、ストリーミングの舞台でも、草磲は確実に世界で注目される名優としての存在感を増している。

■草磲剛の瞳に宿る“耐え忍ぶ思い”――言葉を超えて伝わる演技

なぜ草磲の演技は、これほど国境を越えて人々の心に届くのだろうか。『ミッドナイトスワン』で見せたトランスジェンダーが抱える孤独と愛情、『新幹線大爆破』でまっとうした職業人としての使命と葛藤、『碁盤斬り』で表現した武士として生きる誇りと苦悩。役柄は異なれど、その根底に流れるのは、必死に生き抜こうとする人間の“耐え忍ぶ思い”だ。

草磲の演技に引き込まれるのは、その佇まいから伝わる心情、そして瞳の奥に宿る信念だ。引き算の表現によって観客の心を揺さぶり、文化や言語が異なる世界でも同じ感情を共有させる力となる。草磲の演技は、見えない心の糸をそっと手繰り寄せ、スクリーンのこちら側にいる私たちを物語の中へと引き込む。

ふと、『碁盤斬り』で象徴的に描かれていた“手談”を思い出す。“手談”とは、囲碁を通じて言葉を交わさずとも相手と心を通わせること。言語や文化が異なっても、映画という作品を介して人と人は通じ合える。そのことを、俳優・草磲剛は体現しているのではないだろうか。

さらに、『新幹線大爆破』は、草磲が俳優人生の師として仰ぐ名優・高倉健との縁を感じさせる作品でもある。1975年に公開された高倉の主演作として知られる『新幹線大爆破』のリブート版である今作。高倉の演技は「背中で語る」と称され、多くを語らずとも、人が共感せずにはいられない思いを背中で示す。その魅力は昨今、アニメ『ダンダダン』（MBS／TBS系）の影響もあり再評価されているが、それも草磲の躍進を後押ししているのかもしれない。武骨ながらも真心がブレない日本人。そんな日本映画で繊細に描かれる主人公像と、草磲が高倉から受け継いだ硬派な演技とが見事に重なっている印象だ。

近年、作品に出演するたびに“代表作”を塗り替えているような活躍を見せる草磲。それは彼自身の俳優としての成功はもちろん、今後の日本が世界に放つ作品そのものの可能性を広げていくことにもつながるだろう。「分断の時代」とも言われている今、草磲は言葉を超えて作品と観客の心をつなぐ“橋”となる。その歩みもまた、ひとつのストーリーとして私たちの心を掴んで離さない。

（文=佐藤結衣）