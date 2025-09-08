Number_i¤Î¥Èー¥¯¤Ï¤Ê¤»゙ÌÌÇò¤¤¡©¡¡Ê¿Ìî»çÍÔ¤È´ßÍ¥ÂÀ¤Î¾×·âÏÃÂê¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤Îµ¡Å¾――ÌÌÇò¤µ¤ÎÍýÍ³
¡¡¤¿¤À3¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤¦»×¤¦¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Ê¿Ìî»çÍÔ¤Î²Î¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë――Ëü¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÀ¼¤Î»ý¤Á¼ç¡¡Number_i¤Î³Ë¤òÃ´¤¦Éý¤Î¹¤µ¡Ë
¡¡¤½¤ì¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Number_i¤¬9·î6Æü¤ËStationhead¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖUNLIMITED¡×¤Ç¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö#²ò¶Øº×¤êUNLIMITED¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢9·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿6¤Ä¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤ÇÈ¯É½¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢Ìó25Ê¬¤â¤Î»þ´Ö¤ò»Ä¤¹·Á¤Ç¡È²ò¶Øº×¤ê¡É¤È¤¤¤¦ËÜÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ªÎ»¡£¿Ê¹ÔÌò¤òÃ´¤¦¿ÀµÜ»û¤¬¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬Í¾¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡¢¡Ø²Æ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤ËÄó°Æ¤¹¤ë²£¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¤¤¤¹¤®¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÊ¿Ìî¤È´ß¤¬¥Ä¥Ã¥³¤à¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥ê¥¹¥Êー¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½¦¤¦·Á¤ÇÏÃ¤ò¹¤²¡¢ÅÓÃæ¤Ç9·î15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶ÊŽ¢Numbers Ur ZoneŽ£¤Î¥È¥ìー¥éー²ò¶Ø¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿ÀµÜ»û¤Î¸ý¤«¤éºÆ¤ÓÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬Í¾¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡¢¡Ø²Æ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡ª¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¿ôÊ¬Á°¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸ÀÍÕ¡£¡Öº£Ç¯¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÊ¿Ìî¤¬¡ÖÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÒì¤¯¤È¡¢¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ë¥Þ¥è¥Íー¥ºÆþ¤ì¤ë¤ÈÈþÌ£¤¤¤Î¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦´ß¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤É¤Î¿©ºà¤Ë¥Þ¥è¥Íー¥º¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤«¤ÎµÄÏÀ¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£¤Þ¤À²Æ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë·×²è¤·¤ÆÍ¶¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ3¿Í¤Î¥Èー¥¯¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Number_i¤Î¼«Í³¤¹¤®¤ë¥Èー¥¯¤Ï¡¢½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥é¥¸¥ª¡¢SNS¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¡¹¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î4·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Øto HEROes ～TOBE 2nd Super Live～¡Ù¤Î½ª±é¸å¤ËÊ¿Ìî¤È´ß¤¬Instagram Live¤ò³«»Ï¡£Ê¿Ìî¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç´ß¤¬¡Öº£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Àー¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¿¶¤êÉý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Ë¤â¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌµÂÌ¤Ë²£Ê¸»ú¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥³¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤½¤ó¤À¤±¥É¥ä´é¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö´é¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿ÀµÜ»û¤â¹çÎ®¡£Ê¿Ìî¤È´ß¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÇÛ¿®¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿ÀµÜ»û¤ÏÀè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆ²¡¹¤È¡Ö¥Þー¥Þ¥ìー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¥¥éー¥ïー¥É¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡È¥Þー¥Þ¥ìー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¡É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä¾¶á¤ÇÈà¤é¤ÎÌÌÇò¤¤¥Èー¥¯¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î14Æü25»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØNumber_i¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤À¤í¤¦¡£¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶á¶·¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥Ð¥¤¥¯¤¬¼ñÌ£¤Î¿ÀµÜ»û¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¥Ñー¥Ä¤ò¸«¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ËÇ®ÊÛ¡£¡ÖºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥Ä¤Ï¡©¡×¤È´ß¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¥Ð¥Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤¬¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¤òÇã¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¼«Âð¤Ë6¤Ä¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÀµÜ»û¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¥â¥Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¡©¡¡¡Ø¤³¤ì¤ÏÆ¬Èé¤Ë¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÌÓ·ê±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÌ¾MC¤À¤Í¡ª¡¡¤¤¤¤¤È¤³¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÊ¿Ìî¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½À¤é¤«¤¤¤ªÅò¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ºÙ¤¤¡¢¿å°µ¤¬Í¥¤·¤á¤Î¥·¥ã¥ïー¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£´¨¤¤¤«¤é²¹¤Þ¤ê¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ªÅò¤¬½Ð¤ë¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¤È¤«¡×¤ÈÈÎÇä°÷¤Î¤è¤¦¤Ê²òÀâ¤òÅ¸³«¤·¡¢ÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ß¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î¿©»ö¤ÎºÝ¤Ë¤ªÅ¹Áª¤Ó¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤òGoogle¥Þ¥Ã¥×¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤ÈÃÏ¿Þ¾å¤ËÀ±¥Þー¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤â¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê´ß¤Ï¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥àー¥Ç¥£ー¤Ê¤È¤³¤í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤¹Ê¿Ìî¡£°ÊÁ°¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢´ß¤¬¤ªÅ¹¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¥Ç¥«¤¤¸Ä¼¼¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤°¤é¤¤¤ÎÉô²°¤Ç¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë°ìËÜ¤Î¸÷¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¢¤ì¤â¤¦¡¢¥×¥í¥Ýー¥º¤¹¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤è¡ª¡×¤È¡¢¤½¤³¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¸þ¤±¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡¢¥àー¥Ç¥£ー¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¿ÀµÜ»û¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£²ñÏÃ¤âÃÆ¤ó¤Ç¤Í¡ª¡×¤È°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¤¹¤ë´ß¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢ÃÆ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÃ²¤¯Ê¿Ìî¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»þ¤ËÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¯¸À¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÊ¿Ìî¡£ÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÎäÀÅ¤Ë¿Ê¹Ô¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Õ¤¶¤±¤ë»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¤Éµ¡Å¾¤òÍø¤«¤¹¿ÀµÜ»û¡£Áê¼ê¤ËÆ±Ä´¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÅ¸³«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò·«¤ê½Ð¤¹´ß¡£¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦3¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÌÇò¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï°µÅÝ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢3¿Í¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤ÈÊ¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢Number_i¤Ï¡È¾Â¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ôÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£¡¢¤³¤¦¤·¤¿3¿Í¤Î¼«Í³¤¹¤®¤ë¥Èー¥¯¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸=¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¡Ë