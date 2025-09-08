「メキシコよりも市場価値の高い選手で臨んだが…」森保ジャパンのスコアレスドローは評価さまざま「日本は仕事を全うした」

日本が作った序盤のチャンスをものにしていれば、展開は変わっただろう(C)Getty Images

ワールドカップ（W杯）開催国との注目の一戦、試合展開にはさまざまな評価が送られている。

現地時間9月6日、米国オークランドで行われた日本代表とメキシコ代表による国際親善試合は0-0のドローに終わった。アウェーでの戦いとなった日本は序盤から試合を優位に進め、メキシコを攻守で上回る戦いを展開。だが、チャンスを作りながらも相手の固い守りを崩し切れず、ゴール無しというやや消化不良の結果に。後半早々にはこの試合最大の決定機となった場面が訪れており、久保建英のクロスを南野拓実がフリーでボレーシュートを狙うもゴールの枠をとらえられなかった。

日本としては欧州クラブ所属選手も揃え、まさに来年のW杯のシミュレーションとも位置付けられる米国遠征の初戦だったが、白星に届かなかった。序盤からメキシコゴールに迫った攻撃面でも、相手ディフェンスにとって大きな脅威になり切れず、課題が浮き彫りとなった試合内容だったとも言える。

その日本の戦いぶりについて、現地メディアの意見も分かれた。米国放送局『ESPN』のメキシコ版サイトでは、スコアレスドローに終わった結果を「退屈な試合」などと表現。また、メキシコ代表のスタメン選手には、「この11人は、称賛されるよりも批判にさらされる存在だ」などの言葉を投げかけている。

その上で日本チームには、「日本は自分の仕事を全うした。強度の高いプレーで支配し、プレスや攻撃的守備、ボール奪取を徹底。身体能力の優位を活かし、メキシコ選手をほとんど攻めに転じさせず、自陣に縛り付けた」と戦いぶりを評している。