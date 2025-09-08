バド志田千陽が“推し活”乃木坂46のライブ堪能　「えぐオリンピアン2人」“パートナー”は卓球の五輪2大会連続メダリスト

乃木坂46のライブを鑑賞した志田千陽(左)と平野美宇(C)Getty Images

バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダリストの志田千陽が、9月8日までに自身のインスタグラムを更新。大ファンである乃木坂46のライブを鑑賞したことを明かした。

【写真】平野美宇と志田千陽の豪華“推し活”2ショットをチェック

志田は“推し”の久保史緒里、菅原咲月の幟（のぼり）旗の前で、それぞれのマフラータオルを手に、スマイル全開の写真を掲載。「話したいことはたくさんあるんですけどね とってもとっても楽しい1日でした」と振り返った。

別の投稿では「今年も、大好きな乃木坂46さんのライブに行かせていただきました！そして卓球競技の平野美宇ちゃんと、念願のライブ参戦してきました」と報告。卓球女子団体で東京、パリの2大会連続五輪銀メダルの平野美宇との2ショットもアップした。

「神宮球場で行われるライブが10回目という、素晴らしい瞬間に立ち会えたこと嬉しく思います…そしてライブ終わりのお忙しいところ、ご挨拶させていただき、写真も撮っていただきました 本当にメンバーのみなさん綺麗で、素敵で、優しさに溢れていて スタッフさんまでも優しくて、、素敵すぎるグループに出会えて幸せです」

楽屋とみられる場所で、志田と平野を中央に、メンバーに囲まれた集合写真も収められており「たくさんパワーをいただいたので 私もまた頑張ります！」と誓った。