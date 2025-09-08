バド志田千陽が“推し活”乃木坂46のライブ堪能 「えぐオリンピアン2人」“パートナー”は卓球の五輪2大会連続メダリスト
乃木坂46のライブを鑑賞した志田千陽(左)と平野美宇(C)Getty Images
バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダリストの志田千陽が、9月8日までに自身のインスタグラムを更新。大ファンである乃木坂46のライブを鑑賞したことを明かした。
【写真】平野美宇と志田千陽の豪華“推し活”2ショットをチェック
志田は“推し”の久保史緒里、菅原咲月の幟（のぼり）旗の前で、それぞれのマフラータオルを手に、スマイル全開の写真を掲載。「話したいことはたくさんあるんですけどね とってもとっても楽しい1日でした」と振り返った。
別の投稿では「今年も、大好きな乃木坂46さんのライブに行かせていただきました！そして卓球競技の平野美宇ちゃんと、念願のライブ参戦してきました」と報告。卓球女子団体で東京、パリの2大会連続五輪銀メダルの平野美宇との2ショットもアップした。
「神宮球場で行われるライブが10回目という、素晴らしい瞬間に立ち会えたこと嬉しく思います…そしてライブ終わりのお忙しいところ、ご挨拶させていただき、写真も撮っていただきました 本当にメンバーのみなさん綺麗で、素敵で、優しさに溢れていて スタッフさんまでも優しくて、、素敵すぎるグループに出会えて幸せです」
楽屋とみられる場所で、志田と平野を中央に、メンバーに囲まれた集合写真も収められており「たくさんパワーをいただいたので 私もまた頑張ります！」と誓った。
これらの投稿には、志田への「綺麗」「素敵」「かわいい」の大合唱に加え、平野との“コンビ”に対しても「お二人仲良しですねー」「えぐオリンピアン2人」「ダブルセンターの2人がカワイイ」「仲間も増え推し活最高ですね」などと反響を呼んでいる。
志田は松山奈未とダブルスを11年に組み、銅メダル獲得で「シダマツ」“有終の美”を飾った先日の世界選手権をもって、ペアを解消。五十嵐有紗との新タッグで、世界の頂点を目指していく。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]