◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が７日（日本時間８日）、本拠地・ドジャース戦に先発したが、大谷翔平投手（３１）に２打席連続弾を浴びるなど４回途中６７球を投げ、７安打４失点、１奪三振で降板して８敗目（１０勝）を喫した。

ドジャース戦は初登板。大谷とは、左中間への二塁打、四球、右前安打の２打数２安打だった２０１５年６月１０日に札幌ドームでの対戦以来、１０年ぶりの対戦だった。

メジャー初対決ではいきなり４７号先頭打者本塁打を被弾。１ボールから２球目の外角高め９４・４マイル（約１５１・９キロ）を捉えられて、中堅右のスタンドに運ばれ、首をかしげた。２回は３者凡退に抑えたが、３回先頭の大谷に再び２ボールから９４・９マイル（約１５２・７キロ）直球を同じように中堅右に被弾。２打席連続の４８号ソロを浴びると、続くベッツにも左翼へソロを浴びて、リードを３点に広げられた。

４回は無死二塁で金慧成の打球に足を出して打球が直撃。自力で立ち上がったが、スタッフに支えられて足を引きずりながらベンチに戻ってそのまま降板となるアクシデントにも見舞われた。３回３分の０、６７球での降板はメジャー移籍後最短で、３被弾もメジャー自己ワーストタイだった。

マンソリーノ監督代行は菅野の状態について「数日様子を見て、彼がどう感じるか。幸いレントゲン検査の結果は陰性だった。右足に体重をかけることが難しいようだった」と説明し、骨には異常がなかったことを明かした。