◆米大リーグ マーリンズ５―４フィリーズ（７日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ナ・リーグ最多４９本塁打を放っているフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が７日（日本時間８日）、敵地・マーリンズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、４打数１安打１打点、１四球に終わって今季自己ワーストの９試合連続本塁打なしとなった。この日２発を放ったドジャース・大谷翔平投手（３１）は４８本塁打となり、１本差に迫られた。

初回１死走者なしの１打席目は、先発右腕・フィリップスと対戦して左飛に倒れたシュワバー。２番手左腕・ギブソンと対戦した３点を追う３回２死走者なしの２打席目は右直に打ち取られた。前を打つターナーが１５号ソロを放って２点差に迫った６回無死走者なしの３打席目は、右腕・フォーシェイから四球を選んで出塁。２死二塁からマーシュの中前適時打で生還して１点差に迫った。

１点を追う７回２死一、三塁のチャンスで迎えた４打席目は、右腕のエンリケスと対戦し、フルカウントから左飛に倒れた。２点を追う９回２死一、二塁の５打席目は、右腕のバカーと対戦し、フルカウントから右前適時打を放って１点差に迫った。

８月２８日（同２９日）の敵地・ブレーブス戦で１試合４本塁打を放ち、一気に４６、４７、４８、４９号と積み重ね、９打点もマークしたが、その後は今季ワーストの９試合連続本塁打なし。打点は９試合ぶりにマークしてリーグトップを独走する１２０打点となった。この日ドジャースの大谷がオリオールズ・菅野から４７、４８号と２発を放って本塁打王争いで１本差に迫られたが、シュワバーは４２打席連続でアーチが出ていない。