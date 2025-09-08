“世界一のボディー”と呼ばれ人気のグラビアアイドル榎原依那が投稿した、プライベート感あふれる写真に、「美しい！」「可愛い大好き」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】水着姿&プライベート感あふれる写真（複数カット）

「学生時代から胸の大きさがコンプレックスだった」と、打ち明けている榎原は、2024年2月29日発売の写真週刊誌『FRIDAY』でグラビアデビューし、話題になった。

Instagramではビキニ姿のオフショットを数多く披露しており、“世界一のボディー”を大胆に見せた姿に、「ボリューム感が好きすぎる！」「国宝級グラビアクイーン誕生ですな！！」など、絶賛の声が数多く寄せられている。また、「かなり日焼けしました」とつづった、おなかがチラ見えするタンクトップ姿や、「日中あそんでるだけでTシャツにシワができるのなんで？」と、シワがついた白いTシャツ姿など、プライベート感あふれる写真も公開している。

プライベート感あふれる写真に反響

5日の投稿では、「パンケーキ食べたいっ」とコメントし、スイーツを前にカメラ目線でほほえむ写真を公開した。この投稿にファンからは、「パンケーキ大きくない？ お顔が小さいのか」「かーわーいーいー」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）