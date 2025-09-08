「ロシアへの制裁を次の段階に移す準備ができている」トランプ大統領が制裁強化に言及

アメリカのトランプ大統領は7日、停滞するロシアとウクライナの首脳会談に関連し、ロシアに対する制裁を強化する考えを示唆しました。

トランプ大統領：

（Q．ロシアへの制裁を次の段階に移す準備は？）できている。

トランプ大統領は記者団に対し、ロシアとウクライナの首脳会談に向けた調整が難航していることを踏まえ、ロシアに対する制裁強化に言及しました。

これに先立ちベッセント財務長官は7日、NBCテレビに出演し、追加の制裁と2次関税の発動によるロシア経済の完全な崩壊がウクライナとの和平交渉につながるとの考えを示しました。

ベッセント氏はインタビューの中で、「我々はロシアへの圧力を強化する準備が整っている。そのためにはヨーロッパ諸国との連携が不可欠だ」と語りました。

そのうえで、「今はウクライナ軍がどれだけ持ちこたえられるか、ロシア経済がどれだけ耐えられるのかの競争だ」と指摘しました。

さらに「アメリカとEU（ヨーロッパ連合）による追加の制裁とロシア産原油を購入する国に対する2次関税を発動すればロシア経済は完全に崩壊し、プーチン大統領を交渉の場につかせることができる」との認識を示しました。