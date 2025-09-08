9月6日土曜札幌では小林美駒騎手が1日3勝と絶好調。午前のレースに限っては、全て馬券圏内と大車輪の活躍を見せていた。午後に入ってからも常に上位争いは演じており、8鞍で3勝、2着1回、3着は3回と、終始華麗な手綱さばきを披露した。日曜にも1勝を積み上げ今年のJRA32勝目をマーク。

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・9月6日（土）

中山

2R ニシノカルラ（6着／7番人気）

12R フォンメイリー（9着／6番人気）

・9月7日（日）

中山

6R キセログラフィカ（3着／3番人気）

7R アオイハナミチ（11着／3番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・9月6日（土）

阪神

3R クリノクーチャン（8着／8番人気）

・9月7日（日）

阪神

4R ジュリアナガール（13着／16番人気）

6R リノアラ（15着／15番人気）

7R パワーアイガー（8着／9番人気）

9R タマモブラウンタイ（10着／8番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬

・9月6日（土）

札幌

1R リピース（1着／1番人気）

2R ラスベガスサイン（1着／2番人気）

3R テーオーテバルディ（2着／5番人気）

4R ラファヴォリット（1着／8番人気）

5R ニルマーネル（3着／3番人気）

7R ユーティジャーニー（4着／2番人気）

8R ヒットミー（10着／4番人気）

12R ローズマイスター（3着／1番人気）

・9月7日（日）

札幌

3R リポジノ（2着／2番人気）

4R シャオシンユン（13着／4番人気）

6R ライヴドライバー（4着／4番人気）

7R ニシノエピカリ（3着／2番人気）

8R ブルーアイドガール（1着／1番人気）

9R エイブラムス（10着／9番人気）

10R エイムフォーエース（10着／11番人気）

11R ニシノレヴナント（9着／6番人気）

12R ウインサマースノー（3着／8番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・9月7日（日）

中山

2R オッスイレブン（16着／16番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・9月6日（土）

阪神

1R ランスオブキング（6着／3番人気）

3R ショウナンバジャラ（13着／6番人気）

4R アンボワテ（18着／18番人気）

7R オレノアイバ（8着／12番人気）

8R ワンダーリズム（8着／8番人気）

9R グランキングオー（3着／4番人気）

・9月7日（日）

阪神

3R プリンスドール（14着／12番人気）

6R レイム（11着／14番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・9月6日（土）

札幌

2R ディアナタコス（9着／9番人気）

4R ヒシカリナン（9着／12番人気）

6R シヴァールバーニ（6着／11番人気）

8R レーヴドレフォン（2着／5番人気）

9R デルマジュテーム（10着／13番人気）

・9月7日（日）

札幌

4R モモイロカタオモイ（16着／15番人気）

6R ブルーデイジー（12着／12番人気）

7R イリスレーン（7着／3番人気）

8R オイランブチ（16着／14番人気）

10R セイウンガレオン（12着／12番人気）

