【ギャグ漫画】産婦人科医が言い放った「残念ですが…」発言、出産直後に夫が絶句した理由【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→医者からの「残念ですが…」発言
憂鬱な月曜日、電車やバスでの移動時間にギャグ漫画を読んで乗り切ろう。今回は、2025年上半期にバズった漫画を紹介する。
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心にギャグ漫画を公開している。シンプルな描写だがクスッと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は、出産後に言われた衝撃の一言について作者に聞いた。
本作は、奥さんが無事に出産を終えたシーンからはじまる。夫のもとにやって来た産婦人科の先生は「おめでとうございます。元気な女の子です」と伝える。夫が感謝を述べると、先生は続けて「残念ながら、あなたの娘さんは…お父様似です」と言い放つ。あまりの失礼さに、夫は思わず「それは失礼だろ」とツッコミを入れるのであった。
このエピソードは実話が元になっているという。「高校生のときの担任がゴリラ似だったんですが、その先生に娘さんが生まれたという報告があったんです。そして、その赤ちゃんの顔を見たほかの先生が、『残念ながら父親似です』と言っていて」と、作者は語った。「仲のよい先生同士ならともかく、産婦人科の先生が言ったら非常識すぎておもしろいと思い」描いたそうだ。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
