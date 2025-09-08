ドルチェ＆ガッバーナが贈る♡パネットーネ新フレーバー予約開始

ドルチェ＆ガッバーナとフィアスコナーロの魔法のコラボから、今年もクリスマス伝統菓子「パネットーネ」が登場♡ 2025年は新フレーバー「ジャンドゥーヤ」と「マンダリン」が加わり、定番の「シチリアフルーツ＆サフラン」には100gタイプも新登場。贅沢な味わいと美しいパッケージで、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです♪

新フレーバー「ジャンドゥーヤ」と「マンダリン」



ジャンドゥーヤ

「ジャンドゥーヤ」は栗の砂糖漬けと濃厚なチョコレートを贅沢に練り込んだ生地に、栗クリームとチョコアイシングを重ねた奥深い味わい。価格は1,000gで税込11,880円。

マンダリン

「マンダリン」はオレンジの砂糖漬けをたっぷり使用し、爽やかな香りとふんわり生地が絶妙にマッチ。1,000gで税込11,880円です。どちらも華やかなパッケージで、ギフトにも最適です。

秋限定チョコブラウニー♪ぶどう香る贅沢フレーバーがセブンで発売

定番フレーバーと新サイズ100g



シチリアフルーツ＆サフラン

「シチリアフルーツ＆サフラン」はレモン、オレンジ、マンダリンの砂糖漬けとイタリア産サフランを使用し香り高く上品。

500gは税込7,560円、100gタイプは税込4,860円で手軽に楽しめます。さらに「アップル＆シナモン」「ダブルチョコレート」も500g～1,000gサイズで展開。

シーンに合わせて選べるサイズ感も魅力です♪

美しいパッケージと贈り物に最適なセット



ドルチェ＆ガッバーナのデザイナーが手掛けたパッケージは、シチリアの伝統や地中海の太陽をイメージした華やかなデザイン。

オリジナルショッピングバッグとリーフレット付きで、クリスマスギフトやコレクションにもぴったりです。

ドルチェ＆ガッバーナのパネットーネで特別なクリスマスを



2025年新作パネットーネは、ジャンドゥーヤやマンダリンなど多彩なフレーバーでクリスマスシーズンを華やかに彩ります♡

美しいパッケージと贅沢な味わいは、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったり。トーヨーキッチンスタイル公式オンラインショップで予約受付中です♪

今年の冬だけの限定商品もぜひチェックしてみてください。