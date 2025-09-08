¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÔË¾¤ÎÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¿ûÌîÃÒÇ·¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î47¹æ¡õ48¹æ¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê13ÅÙÌÜ¤Î2·å¾¡ÍøÃ£À®
¡ü¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¡2¡Ý5¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¡û
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö9·î7Æü¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥«¥à¥Ç¥ó¥ä¡¼¥º¡ä
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Å¨ÃÏ3Ï¢Àï¤Î¥¹¥¤¡¼¥×Éé¤±¤ò²óÈò¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î48¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÁ´5ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀèÈ¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤ÈNPB»þÂå¤Î2015Ç¯°ÊÍè¡¢MLB¤Ç¤Ï½é¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-0¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ109.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó176.7¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥411¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó125¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÊüÊªÀþ¤¬±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¡£47¹æÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Çµ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3²óÉ½¡¢ºÆ¤ÓÀèÆ¬¤ÇÂè2ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-0¤«¤éÆâ³Ñ¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢³Î¿®¤Î48¹æ¥½¥í¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤ØÂÇµåÂ®ÅÙ108.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó174.1¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥399¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó122¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ìÈ¯¤ò±¿¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2ÈÖ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¤â2¼ÔÏ¢È¯¤Î16¹æ¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é±ç¸î¤òÌã¤Ã¤¿ÀèÈ¯º¸ÏÓ¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþ¤ò5²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¹¤éºî¤é¤»¤Ê¤¤¹¥Åê¡£6²óÎ¢¤Ë2ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î8»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢2Ç¯¤Ö¤ê13ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î¶ìÀï¤¬Â³¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢7²óÎ¢¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¢3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÎ¢¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¼ã¼êº¸ÏÓ¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£ÂÔË¾¤Î9·î½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö5¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÂçÃ«¤Ï2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡¢2ÆÀÅÀ¡¢3»Íµå¤Î³èÌö¤ò¼ý¤á¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.279¡¢48ËÜÎÝÂÇ¡¢90ÂÇÅÀ¡¢OPS1.001¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Þ¤Ç1ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£