¡Ö¤Ê¤¼¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×ÆüËÜ¿ÍFW¤ÎELÅÐÏ¿³°¤Ë¸µ¥×¥ì¥ß¥¢ÆÀÅÀ²¦¤¬¶ì¸À¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Î²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÎÍ×µá¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Êä¶¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡£±·î¤Ë¸Å¶¶µü¸è¤ò¥ì¥ó¥Ì¤ËÇäµÑ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÂåÌò¤ÎFW¤¬É¬Í×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²Æ¤Ë»³ÅÄ¿·¤é¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï²ÃÆþ¤»¤º¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¤â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥±¥ì¥Á¡¦¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢É¾È½¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»³ÅÄ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤ì¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç½øÎó¤ò¹â¤á¤ëÎ©¾ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¤½£¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¹¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó¤Ï¡¢»³ÅÄ¤é¿·ÀïÎÏ¤¬ELÅÐÏ¿³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È»Ø´ø´±¤Î´Ö¤ÇÄ´ÏÂ¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Ú¤À¤È»ØÅ¦¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½¹Ô·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¤ÏÃÏ¸µ»æ¡ØDaily Record¡Ù¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡ÖÀè½µ¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤È¤Ê¤ëÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤é¤Ð¤Ê¤¼¡¢²Æ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿£´¿Í¤¬EL¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Þ¥À¤Ï¥¢¥¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¡Ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥±¥Ë¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à³°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿ôÆü¸å¤ÏÌò³ä¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥ä¥Þ¥À¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦¤è¡£ºÇ¹âµé¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌòÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦Ãû¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥È¥ó¤Ï¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤ÎÁû¤®¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤òÄ¶±Û¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤Ï¤¿¤ÀËþÎ»¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤â´î¤ó¤Ç¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬º£µ¨¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¤Þ¤À¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ñÀ×¤À¤í¤¦¡×
¡¡º®ÌÂ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖWÇÕ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Ë¿ÉíåÈãÈ½¡ª¥¢¥¸¥¢Í½ÁªPOÄ¾Á°¤ÎÁê¼ê¤Ï³Ê²¼¤¹¤®¤ë¡È172°Ì¡É¡Ö´Ú¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤òÄÉÊü¤·¤Æ»°Î®¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡×
¡¡£±·î¤Ë¸Å¶¶µü¸è¤ò¥ì¥ó¥Ì¤ËÇäµÑ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÂåÌò¤ÎFW¤¬É¬Í×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²Æ¤Ë»³ÅÄ¿·¤é¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï²ÃÆþ¤»¤º¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¤â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥±¥ì¥Á¡¦¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢É¾È½¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó¤Ï¡¢»³ÅÄ¤é¿·ÀïÎÏ¤¬ELÅÐÏ¿³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È»Ø´ø´±¤Î´Ö¤ÇÄ´ÏÂ¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Ú¤À¤È»ØÅ¦¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½¹Ô·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¤ÏÃÏ¸µ»æ¡ØDaily Record¡Ù¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡ÖÀè½µ¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤È¤Ê¤ëÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤é¤Ð¤Ê¤¼¡¢²Æ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿£´¿Í¤¬EL¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Þ¥À¤Ï¥¢¥¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¡Ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥±¥Ë¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à³°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿ôÆü¸å¤ÏÌò³ä¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥ä¥Þ¥À¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦¤è¡£ºÇ¹âµé¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌòÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦Ãû¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥È¥ó¤Ï¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤ÎÁû¤®¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤òÄ¶±Û¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤Ï¤¿¤ÀËþÎ»¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤â´î¤ó¤Ç¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬º£µ¨¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¤Þ¤À¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ñÀ×¤À¤í¤¦¡×
¡¡º®ÌÂ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖWÇÕ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Ë¿ÉíåÈãÈ½¡ª¥¢¥¸¥¢Í½ÁªPOÄ¾Á°¤ÎÁê¼ê¤Ï³Ê²¼¤¹¤®¤ë¡È172°Ì¡É¡Ö´Ú¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤òÄÉÊü¤·¤Æ»°Î®¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡×