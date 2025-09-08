【MLB】オリオールズ4ー3ドジャース（9月6日・日本時間7日／ボルティモア）

【映像】山本由伸、体勢がおかしい“変態キャッチ”

9月6日（日本時間9月7日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸が、“柔軟な身のこなし”で難しい投手ゴロを上手く捌いた場面が、野球ファンの間で話題となっている。

2回裏・オリオールズの攻撃、2死走者なしの場面で迎えた6番エマヌエル・リベラに対して山本は、初球、真ん中低めのボールゾーンへと沈む143km/hのスライダーでファウルを打たせてストライクを先行させると、2球目、内角ボールゾーンへの154km/hのシンカー、3球目、外角いっぱい、わずかに外れる156km/hの直球と、内外のボールを2球見せた上で、4球目、外角低めのボールゾーンへと閉じた156km/hの直球を打たせて投手ゴロに。

その際に山本は、投げ終えた態勢から逆を突かれるような形となったものの、身体を柔らかく捻りながら好捕。難しい打球ではあったものの、難なく捌いてアウトにすることとなった。フィールディングに定評のある山本ならではといった感のあるこのプレーに、ファンからは「スゲえ…」「ミラクルやん」「変態キャッチ」「体勢おかしいw」「よっちはホント上手いな」「超ファインプレー」といった様々な反響が巻き起こることに。

NPB時代の2021年から2023年にかけてゴールデングラブ賞を3年連続で獲得するなど、そのフィールディングにはかねてより定評がある山本は、MLB移籍後もしばしば難しい打球を華麗に捌いて注目を集めることに。今季も5月2日（日本時間3日）に行われたアトランタ・ブレーブス戦でも、2回裏のマウンドで、5番ショーン・マーフィーが放った鋭いライナーに反応し、しなやかな身のこなしで好捕し、話題となっていた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）