¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£³¡½£¶µð¿Í¡Ê£·Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¹¶·â¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££µ²ó¤Ë£²¡½£±¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿¸å¡¢¤Ê¤ª£²»àËþÎÝ¡£µÈÀî¤¬¾¾ÍÕ¤Î½éµå¡¢£±£±£±¥¥í¥«¡¼¥Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀþ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£µ®½Å¤Ê£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ò¡ÖÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££µ¡½£²¤Î£·²ó£²»à»°ÎÝ¤Ç¤Ï¡¢À¶¿å¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÏÓ¤ò¾ö¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÃæÁ°¤ËÅ¾¤¬¤ëµ»¤¢¤ê¤Î°ìÂÇ¤Ç£³ÂÇÅÀÌÜ¤òµó¤²¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡£³Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë¤«¤é£¸ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢£µ»î¹ç¤Ç£±£·ÂÇ¿ô£¸°ÂÂÇ£µÂÇÅÀ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡ÖºÇ¶á¤Ï£¸ÈÖ¤È¤«£±ÈÖ¡¢£²ÈÖ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½Â¿¤¤¡£¤¢¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ì¤Ð¡¢µÈÀî¤Ï¡ÖÂÇ½ç¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¶¼°Ò¤Î£¸ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È½½²¿»î¹ç¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤É¤ÎÂÇ½ç¤Ç¤â¹¶¼é¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë