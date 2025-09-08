ド軍泥沼5連敗 ロバーツ監督 山本由伸ノーノー目前からサヨナラ負け「残り1アウトを取るために交代した。それだけのこと」



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2025年9月6日（日本時間7日）ボルティモア・オリオールズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠オリオール・パーク＞

敵地ボルチモアで行われたオリオールズとの3連戦の第2戦。ドジャースは先発の山本由伸投手（27）が9回2アウトまでノーヒットノーランの圧巻の内容を披露したが、最後の打者ホリデーに痛恨の一発を浴び、大記録を逃した。

その後、救援陣が崩れて3対4でサヨナラ負け。チームは2試合連続のサヨナラ負けで5連敗となり、シーズン成績は78勝64敗。2位パドレスとの差は1ゲームに縮まり、地区優勝争いは混迷を深めている。

試合後、ロバーツ監督は「素晴らしい仕事をしたよ」と山本投手の投球を称賛しつつも、「非常にもったいない試合になってしまった」と敗戦に悔しさを滲ませた。





ロバーツ監督 試合後コメント

Q．今日の山本投手の活躍と敗戦について

今日の山本投手は本当に素晴らしかったと思います。あれだけ良いピッチングを見せてくれた試合を落としてしまったのは、やはり悔しいです。

山本投手のあのパフォーマンスを無駄にしてしまったという点でも、非常にもったいない試合になってしまった。



Q．9回もマウンドに送り出した理由は

ノーノーを達成するチャンスがあると感じていましたし、それに値すると思いました。チームの仲間たちもみんな彼のために気持ちを込めて応援していましたし、私自身も心から達成してほしいと思っていました。

ですが、ホームランを打たれてしまって、悪い球ではなかったのですが、、、完封もノーヒッターもなくなってしまった。

あの時点で、もう十分投げてもらったと感じたので、残り1アウトを取るために交代させる判断をしました。ただ、それだけのことです。



Q．マウンドで山本投手にかけた言葉は

『素晴らしい仕事をしたよ』と伝えましたし、ファンに帽子を取って応えてほしいと言いました。ファンは彼のために大きな声援を送ってくれていましたので。

