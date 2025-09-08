2025年10月8日（水）スタートの日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送）「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

今作は桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく、心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマ。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか⁉

桜田演じるヒロイン・八神結以の父親で、日本有数の製薬会社 八神製薬の社長・八神慶志（やがみけいし）役に北村一輝が決定！

慶志は、創業者の八神恭一と血縁関係はなく、養子縁組をする形で八神製薬を継いだ。妻の結花との間に待望の娘・結以を授かったが結以の誕生と引き換えに結花は帰らぬ人に。その後は結以を愛娘としてだけでなく後継者としても意識し、厳しくも大切に育ててきた。しかしその結以が20歳のバースデーパーティーで何者かに誘拐されてしまう。

結以を無事に救出すべく、慶志は手段を選ばず動き出す。優秀な信頼する部下や、ときに警察幹部にも圧力をかけ、捜査の網を張り巡らせる！しかし、『誘拐された娘の父親』という被害者の立場ながら、慶志にはどこか謎めいた言動が見え隠れする。そして彼の行動が、二人の逃亡劇を『日本中が注目する大事態』へとエスカレートさせていく！

北村は数々の幅広い役柄をこなし、映画やドラマ、舞台、そして昨年はミュージカルにも挑戦するなど、ジャンルを問わず幅広いフィールドで活躍。作品ごとに異なる多彩な表情を見せ、圧倒的な演技力で唯一無二の存在感を常に発揮してきた。

最近も「地面師たち」（2024年／Netflix）、「御上先生」（2025年1〜3月／TBS系）、映画「でっちあげ〜殺人教師と呼ばれた男」（2025年6月公開）など話題作に出演。日本テレビ系連続ドラマ出演は「コタツがない家」（2023年10〜12月）以来2年ぶりとなる。連続テレビ小説「スカーレット」（2019年9月〜2020年3月／NHK総合ほか）でも戸田恵梨香演じるヒロインの“破天荒”な父親役を演じ話題になった北村が、今作ではどんな演技を見せてくれるのか⁉

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

2025年10月8日スタート 毎週水曜よる10時〜11時

【脚本】ひかわかよ

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

