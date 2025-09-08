ËÌÂ¼°ìµ±¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×½Ð±é·èÄê¡ª·ë°Ê(ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê)¤ÎÉã¤ÇÆüËÜÍ¿ô¤ÎÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦È¬¿À·Ä»ÖÌò¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ê¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á11»þÊüÁ÷¡Ë¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¡£
º£ºî¤ÏºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬£×¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¡É¡£ºùÅÄ±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦È¬¿À·ë°Ê¤ÎÉã¿Æ¤Ç¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÀ½Ìô²ñ¼Ò È¬¿ÀÀ½Ìô¤Î¼ÒÄ¹¡¦È¬¿À·Ä»Ö¡Ê¤ä¤¬¤ß¤±¤¤¤·¡ËÌò¤ËËÌÂ¼°ìµ±¤¬·èÄê¡ª
·Ä»Ö¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÈ¬¿À¶³°ì¤È·ì±ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¤¹¤ë·Á¤ÇÈ¬¿ÀÀ½Ìô¤ò·Ñ¤¤¤À¡£ºÊ¤Î·ë²Ö¤È¤Î´Ö¤ËÂÔË¾¤ÎÌ¼¡¦·ë°Ê¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬·ë°Ê¤ÎÃÂÀ¸¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë·ë²Ö¤Ïµ¢¤é¤Ì¿Í¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï·ë°Ê¤ò°¦Ì¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â°Õ¼±¤·¡¢¸·¤·¤¯¤âÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î·ë°Ê¤¬20ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç²¿¼Ô¤«¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
·ë°Ê¤òÌµ»ö¤Ëµß½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢·Ä»Ö¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤ºÆ°¤½Ð¤¹¡£Í¥½¨¤Ê¿®Íê¤¹¤ëÉô²¼¤ä¡¢¤È¤¤Ë·Ù»¡´´Éô¤Ë¤â°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢ÁÜºº¤ÎÌÖ¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤ë¡ª¤·¤«¤·¡¢¡ØÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿Ì¼¤ÎÉã¿Æ¡Ù¤È¤¤¤¦Èï³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢·Ä»Ö¤Ë¤Ï¤É¤³¤«Ææ¤á¤¤¤¿¸ÀÆ°¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢Æó¿Í¤ÎÆ¨Ë´·à¤ò¡ØÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÂç»öÂÖ¡Ù¤Ø¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡ª
Åöµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
¢£ËÌÂ¼°ìµ± ¥³¥á¥ó¥È
½©¸µ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡¢º£ºî¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¡¢ºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®°Õ¤ò»Ç¤¤¡¢¿´¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤³¤«¥¢¥á¥³¥ß¤ä¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÂçÃÀ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÌÂ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬
¸ÀÆ°¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¹¹¤Ê¤ëÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌò¤É¤³¤í¤ËÉÔ»×µÄ¤È¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨È¬¿À·Ä»Ö¡Ê¤ä¤¬¤ß¤±¤¤¤·¡¿55¡Ë¡§ËÌÂ¼°ìµ±
È¬¿ÀÀ½Ìô¤ÎÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÈ¬¿À¶³°ì¤È·ì±ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¤¹¤ë·Á¤ÇÈ¬¿ÀÀ½Ìô¤ò·Ñ¤¤¤À¡£
ºÊ¤Î·ë²Ö¤È¤Î´Ö¤ËÂÔË¾¤ÎÌ¼¡¢·ë°Ê¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬·ë°Ê¤ÎÃÂÀ¸¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë·ë²Ö¤Ïµ¢¤é¤Ì¿Í¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï·ë°Ê¤ò°¦Ì¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â°Õ¼±¤·¡¢¸·¤·¤¯¤âÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·4Ç¯Á°¡¢·ë°Ê¤Î¡È¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¡Ä¡£