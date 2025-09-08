◇セ・リーグ 巨人6―3中日（2025年9月7日 バンテリンD）

巨人は7日、中日に6―3で競り勝ち、2連勝を飾り2カード連続で勝ち越した。4―2の5回無死満塁の絶体絶命のピンチに救援し、無失点で切り抜けた船迫（ふなばさま）大雅投手（28）が今季2勝目を挙げた。グラウンド外でも今年1月に人命救助を果たした右腕が、チームの窮地を救った。

窮地を救った。船迫が絶体絶命のピンチを切り抜けた。2年目の昨季、51試合で22ホールドを挙げ、球団最年長の28歳で新人王を獲得した変則右腕。ブルペンに欠かせぬ男が見事な火消しを果たした。

「気持ちしかないなと。しびれました。打者は打っても3割。いい意味で開き直って。そういうポジティブな考えでいきました」

4―1の5回。先発の横川が無死満塁を招き押し出し四球を与え、2点差に迫られた場面でマウンドに送られた。4番からの好打順も臆するところはない。細川を今季取り入れたツーシームで内角を意識させ、外角スライダーで空振り三振。ボスラ―を中飛、最後は福永を空振り三振に抑え、吠えた。

グラウンド外でも救っていた。宮崎での合同自主トレ中の1月下旬。大勢、山崎との夕食後、タクシーで宿舎に帰る最中、暗い夜道に倒れている年配の女性を発見した。すぐに下車して119番通報。2人に的確に指示を出しながら介抱し、救急車の到着を待った。

「学生の時に人命救助の講習があって、AEDや心臓マッサージのやり方を習いました」と突然の出来事にも冷静に対応。ただ、119番のオペレーターとのやりとりでは、ずっこけた。「名前を聞かれたから“船迫（ふなばさま）です”と答えたら“いや、名前を聞いているんです！”と言われたんですよ」。名字由来ネットによると「船迫」性は全国約650人。珍名ゆえの返しに苦笑いした。

2カード連続の勝ち越しに導き、借金を1に減らした。「目の前の一試合一試合、勝ちにつながるような投球をできれば」。西濃運輸時代の仲間が観戦する前で、今季2勝目を挙げて受けたヒーローインタビュー。ファンにはすっかり定着した「ばさま」コールが響き渡った。（青森 正宣）