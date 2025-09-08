¡Ö¾ï¼±¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¡×189cm¤ÎÄ©Àï¡ªÀ¾ËÜ·½¸ã¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ç¤â¥¢¥Ôー¥ë¤·À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø
¡¡7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢LaLa arena TOKYO-BAY¤Ç¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á2025 Powered by MUFG¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÃË»Ò¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¡Ê21-25¡¢20-25¡¢25-16¡¢32-34¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢Á°¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò2¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁè¤¤¤âßõÎõ¤À¤¬¡¢¥¢¥Ôー¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿°ì¿Í¤¬¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎÀ¾ËÜ·½¸ã¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥ß¥É¥ë¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿À¾ËÜ¤À¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ç¤Ï2～4¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤«¤é½Ð¾ì¡£¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î3ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤äÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£À¾ËÜ¼«¿È¡¢¡Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤¬·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿ÈµÞÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤Ï¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿À¾ËÜ¡£¡Ö¹â¤µ¤È¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ç³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï²æ¡¹¤è¤êÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë·Ð¸³¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÂåÉ½¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬¤Ç¼ÂÁ©¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡£À¾ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤À¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎÂåÉ½¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤ÎÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë»î¹ç¤Ï¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¢¥Ôー¥ë¤·¤è¤¦¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÀ®Ä¹¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ä¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¾ï¼±¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÀ¾ËÜ¡£¿ÈÄ¹189cm¤ÈÀ¤³¦¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡È¾®ÊÁ¡É¤ÊÃË¤¬À¤³¦¥Ð¥ìー¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
