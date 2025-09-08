「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“突然終わったはずの元カノが家に来て戸惑う男”に“37歳専業主婦が21時の麻布十番で見たある真実”から“残暑に食べたい街中華の冷やし麺おすすめ5選”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位「どういうつもり？」もう終わったはずの元カノが、突然うちに来た夜。男は戸惑い…

突拍子のなさも、悪びれない言葉も、出会った頃のままのように思える。けれど年月が流れれば、変わらぬ人などいないのだと、ミチは、昨夜のメグに思い知らされた気がした。





「萌香ちゃん、今日はかなり頑張ってたと思うよ。電話のふりして外の空気吸いに行ったりして、一生懸命笑顔作ってた。



…男女の友情はそうやって、“パートナーの我慢”という犠牲を伴うんだ。本当は、だれもゆるしてくれてはいないよ」



秀治も？もしかして、私と付き合ってる9年間…ずっとゆるしてくれてはいなかったの？



……とは、聞けなかった。突きつけられた現実が、あまりにも恐ろしくて。



★第３位37歳専業主婦、子どもを預けて夜遊びへ。21時の麻布十番で見た“ある真実”とは

「……あれ？」



21時すぎの麻布十番商店街。私は横断歩道の向こう側に見慣れた後ろ姿を見つけた。



見覚えのあるPRADAの白シャツに、レアだと自慢されたNIKEのスニーカー。その男性の隣には、肩までかかる茶色い髪を揺らしながら、ぴったりとくっついている人がいる。



「え？」



信じたくない光景が、そこにはあった。



★第４位吉岡里帆と西麻布をナイトホッピングしたら、32歳の女性としての本音が見えた！

1990年の完成以来、年を経るほどに存在感を増し、西麻布の夜を艶やかに彩り続けてきたビル「THE WALL」。



その一角で高感度な大人を憩わせる２軒を、女優・吉岡里帆さんと一緒に巡った。



★第５位つるっと美味しい！残暑に食べたい街中華の「冷やし麺」おすすめ5選

冷たいひと皿が、体だけでなく、心まで整えてくれることを、私たちは経験的に知っている。



つるりと喉を通る涼麺に、かき氷が舌の上で儚く溶ける瞬間に心ほどける。“食べて涼をとる”という、夏ならではの贅沢。



この季節にこそ食したい、「街の冷やし麺」を厳選してご紹介。



