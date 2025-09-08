『恋する警護24時』続編、岩本照の新たなバディは成海璃子！ 凄腕ボディガードに
10月スタートの岩本照主演ドラマ『恋する警護24時』seazon2（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の新キャストとして、成海璃子の出演が発表された。主人公・北沢辰之助（岩本）の新たなバディとなるすご腕女性ボディーガード役を演じる。
【写真】『恋する警護24時』岩本照×白石麻衣のファーストビジュアル
2024年1月期に誕生した『恋する警護24時』は、事件を追う考察あり、迫力のアクションあり、そしてヒロインの弁護士・岸村里夏（白石麻衣）とのひと筋縄ではいかない恋ありという、考察系アクション・ラブコメディー。
成海演じる三雲千早は、ボディーガード会社「コ・アラセキュリティ」に所属していたボディーガードで、高い警護スキルを持つリーダー格。辰之助が所属する「RACCO警備保障」と合併することになり、「ラッコアラ警備保障」として辰之助と共に新警護チームで働くことになるが…。
方針が異なる辰之助になにかと意見し、事あるごとに衝突。さらに、かつてリーダーを担っていたプライドからか、辰之助がリーダーとして下す決断にも反発するなど常に一触即発状態で、辰之助率いる新警護チームは前途多難な予感。しかし、千早が対立する背景には、何やら理由がありそうで…？ 一方で、ぶつかり合いながらも仕事で辰之助とタッグを組み、チームの仲間として四六時中一緒に過ごすことになる。
白石演じる弁護士・岸村里夏がイギリス・ロンドンに留学して辰之助と時差のある遠距離恋愛をする中、千早の存在が辰之助と里夏の恋にどんな影響を及ぼすのか…？
今作が初共演となる岩本と成海。岩本は成海について「言葉がなくても目線や表情で伝えられるような、鋭さやかっこ良さを持ち合わせたクールな女性という印象があります。色で例えるならば『水色』のようなイメージ」と印象を語りつつ、「三雲千早役を通してどんな姿を見せてくれるか、とても楽しみです」と期待を寄せる。
一方、成海も「前作を拝見した影響かもしれませんが、（岩本さんは）寡黙で男らしい印象があります。実際にどんな方なのか、これからお会いするのが楽しみです」と語り、互いに一緒に撮影する日を待ち望んでいる様子。
また本作に出演することになり、成海はワクワクする一方で、「私はアクションの経験があまりないので、ボディガードとしてちゃんと人をガードできるのかなという一抹の不安もあります（笑）。先日、初めてアクション練習に挑んだのですが、初っ端から突き指をしてしまって…。でも、みなさんにご迷惑をかけないように、そして画面を通して見ていただく方に説得力が生まれるように、しっかり準備をして撮影に臨みたいと思います」と不安は抱きつつも気合は十分。そして「何事にも楽しんで挑戦していきたい」と語る。
金曜ナイトドラマ『恋する警護24時』seazon2は、テレビ朝日系にて10月より毎週金曜23時15分放送。
※コメント全文は以下の通り。
■成海璃子（三雲千早・役）コメント全文
season2から参加させていただくことに緊張もしていますが、私はこれまでシリアスな作品に携わることが多かったので、ポップな要素もあるこの作品に出演できることにワクワクしています。ただ、私はアクションの経験があまりないので、ボディガードとしてちゃんと人をガードできるのかなという一抹の不安もあります（笑）。先日、初めてアクション練習に挑んだのですが、初っ端から突き指をしてしまって…。でも、みなさんにご迷惑をかけないように、そして画面を通して見ていただく方に説得力が生まれるように、しっかり準備をして撮影に臨みたいと思います。
主演の岩本さんは、前作を拝見した影響かもしれませんが、寡黙で男らしい印象があります。まだ直接お会いしたことはないので、実際にどんな方なのか、これからお会いするのが楽しみです。
お仕事ドラマであり、恋愛ドラマでもあり、とてもバランスの良い見やすい作品だと思うので、多くの方に楽しんでいただけたらうれしいです。アクションシーンなど不慣れなこともありますが、何事にも楽しんで挑戦していきたいと思っています。
