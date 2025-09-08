À±Ìî¸»¡¢ºæ²í¿Í¡ß°æÀîÍÚ¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¼çÂê²Î¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡ª¡¡ºÇ¿·Í½¹ð²ò¶Ø
¡¡ºæ²í¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°æÀîÍÚ¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬À±Ìî¸»¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ë·èÄê¡£À±Ìî¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ±¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ±Ìî¸»½ñ¤²¼¤í¤·¼çÂê²Î¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¤ª¤¯¤ëºÇ¿·Í½¹ð
¡¡Âè32²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÀÚ¤Ê¤¤35Ç¯±Û¤·¤Î½éÎø¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡ÈÎø°¦¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¼ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÚ°æÍµÂÙ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤ÇÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¡¢Âè44²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸þ°æ¹¯²ð¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄÅÖ·ò¾Ìò¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼ç±é¤È¤Ê¤ëºæ²í¿Í¡¢ÀÄÅÖ¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¿ÜÆ£ÍÕ»ÒÌò¤Ë°æÀîÍÚ¡£¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤ÎÃæ³ØÀ¸»þÂå¤òºä¸µ°¦ÅÐ¤È°ì¿§¹áÀ¡¤¬±é¤¸¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢¤½¤·¤Æºæ¤È11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ëÂç¿¹ÆîÊþ¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À±Ìî¸»¤¬¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤¬¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¡£¤Þ¤ë¤Ç¹ß¤ê¤½¤½¤°·îÌÀ¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤ÈÑ³¤²¤Ê²ÎÀ¼¤Ï¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¶Á¤¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´õË¾¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¡¢À±Ìî¤Î¿·¶ÃÏ¤È¤â¤¤¤¨¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÀ±Ìî¤Ï¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¤Ý¤í¤Ý¤í¤ÈÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á»ä¤Ï¼«¿È¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·¶Ê¡Ø¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡Ù¤Ï¼«¿È¤ò²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤ÎÃæ¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬°ì¿Í¾Î¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼ç±é¤Îºæ¤Ïº£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢°æÀîÍÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿ÜÆ£¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢·î¸÷¤Ë¤â»÷¤¿Ã¸¤¯Í¥¤·¤¤¸÷¤Ç¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£À±Ìî¤µ¤ó¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤êÍý²ò¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÀ±Ìî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÚ°æ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡Ë¶ò¤«¤·¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¤¿Í´Ö¤Î±Ä¤ß¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ë²¹¤«¤¯¡¢ÄüÇ°¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´õË¾¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¶Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Ï¤Ê¤ó¤È¹¬Ê¡¤Ê±Ç²è¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ±Ìî¸»¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤ò¤Î¤»¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡£
¡¡ºÇ¿·Í½¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤ÆÊ¿²º¤ËÀ¸³è¤¹¤ëÀÄÅÖ¤È¿ÜÆ£¤¬ºÆ²ñ¤·¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤¹²¿µ¤¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Éµ÷Î¥¤Ø¤È½ù¡¹¤Ë´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£»ëÀþ¤ä»ÅÁð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë2¿Í¡£Ãæ³Ø»þÂå¤È¸½ºß¤Î»Ñ¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¤¢¤Îº¢¤Èº£¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÏÀÄÅÖ¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤¹¤ë¿ÜÆ£¡£¡Ö²¶¤Ï¤ªÁ°¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÁÊ¤¨¤ëÀÄÅÖ¡£À±Ìî¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤¬¡¢¸òº¹¤¹¤ëÀÄÅÖ¤È¿ÜÆ£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¡¢Í¥¤·¤¤¸÷¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Î¿ÜÆ£¤ò±é¤¸¤¿°ì¿§¹áÀ¡¤¬Ã´Åö¡£½éÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ÄÎù¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤ò¸«»ö¤ËÌ¥¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î²¹¤â¤ê¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Ï¡¢11·î14Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡À±Ìî¸»¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£À±Ìî¸»
¤¢¤ëÆü¡¢ÅÚ°æ´ÆÆÄ¤ÈÆá¿ÜÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡ÖÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËÍ¤Îºî¶È¾ì¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÀ©ºî¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ª»Å»ö¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ3¿Í¤À¤±¤ÇÏÃ¤¹¤Ê¤ó¤ÆÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¤Ý¤í¤Ý¤í¤ÈÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á»ä¤Ï¼«¿È¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ï¼«¿È¤ò²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤ÎÃæ¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬°ì¿Í¾Î¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æµ®Êý¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
