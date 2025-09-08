桜田ひより×佐野勇斗『ESCAPE』に北村一輝が出演決定 謎めいたヒロインの父役に「胸が高鳴っています」
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演する10月8日スタートのドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の追加キャストとして、北村一輝の出演が発表された。桜田演じるヒロインの父親で、謎めいた社長の八神慶志を演じる。
【写真】桜田ひより×佐野勇斗、手錠でつながれた意味深2ショット
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。
大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（桜田ひより）が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介（佐野勇斗）はぼうぜんと立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”2人の奇妙な逃避行が始まる。
北村一輝が演じる八神慶志は、八神結以（桜田）の父で八神製薬社長。創業者の八神恭一と血縁関係はなく、養子縁組をする形で八神製薬を継いだ。妻の結花との間に待望の娘、結以を授かったが、結以の誕生と引き換えに結花は帰らぬ人に。その後は結以をまな娘としてだけでなく後継者としても意識し、厳しくも大切に育ててきた。しかしその結以が20歳のバースデーパーティーで何者かに誘拐されてしまう…。
結以を無事に救出すべく、慶志は手段を選ばず動き出す。優秀な信頼する部下や、ときに警察幹部にも圧力をかけ、捜査の網を張り巡らせる。しかし、「誘拐された娘の父親」という被害者の立場ながら、慶志にはどこか謎めいた言動が見え隠れする。そして彼の行動が、2人の逃亡劇を「日本中が注目する大事態」へとエスカレートさせていく…。
北村は「秋元（孝之）プロデューサーから、今作の生まれた背景、作品に懸ける並々ならぬ熱意を伺い、心を大きく動かされました。リアリティを追求するというより、どこかアメコミやヒーロー作品を彷彿とさせる大胆な世界観に迷いもありますが言動の端々から更なる秘密があることを感じさせる役どころに不思議と胸が高鳴っています。皆さんも楽しみにご覧ください」とコメントした。
ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、日本テレビ系にて10月8日より毎週水曜22時放送。
【写真】桜田ひより×佐野勇斗、手錠でつながれた意味深2ショット
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。
北村一輝が演じる八神慶志は、八神結以（桜田）の父で八神製薬社長。創業者の八神恭一と血縁関係はなく、養子縁組をする形で八神製薬を継いだ。妻の結花との間に待望の娘、結以を授かったが、結以の誕生と引き換えに結花は帰らぬ人に。その後は結以をまな娘としてだけでなく後継者としても意識し、厳しくも大切に育ててきた。しかしその結以が20歳のバースデーパーティーで何者かに誘拐されてしまう…。
結以を無事に救出すべく、慶志は手段を選ばず動き出す。優秀な信頼する部下や、ときに警察幹部にも圧力をかけ、捜査の網を張り巡らせる。しかし、「誘拐された娘の父親」という被害者の立場ながら、慶志にはどこか謎めいた言動が見え隠れする。そして彼の行動が、2人の逃亡劇を「日本中が注目する大事態」へとエスカレートさせていく…。
北村は「秋元（孝之）プロデューサーから、今作の生まれた背景、作品に懸ける並々ならぬ熱意を伺い、心を大きく動かされました。リアリティを追求するというより、どこかアメコミやヒーロー作品を彷彿とさせる大胆な世界観に迷いもありますが言動の端々から更なる秘密があることを感じさせる役どころに不思議と胸が高鳴っています。皆さんも楽しみにご覧ください」とコメントした。
ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、日本テレビ系にて10月8日より毎週水曜22時放送。