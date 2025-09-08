◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本３−０キューバ（７日・沖縄セルラー那覇）

高校日本代表はキューバを３―０で下し、開幕３連勝で１次ラウンド突破に大きく前進した。「５番・二塁」でスタメン出場した奥村凌大（りょうた）内野手（横浜３年）が４打数２安打１打点と活躍するなど、中軸の横浜トリオが機能。先発した下重賢慎（健大高崎３年）ら左腕３人が２安打の完封リレーを見せた。Ｕ―１８Ｗ杯のキューバ戦は８年ぶり５度目。４連勝で通算４勝１敗となった。

打順が何番でも、やるべきことは変わらない。３回、敵失で１点を先制し、さらに無死三塁。奥村凌はバットを短く持ち、浮いたカーブを鋭く振り抜いた。打球は中前に転がる。２点目だ。３番・為永皓（ひかる）、４番・阿部葉太と横浜トリオが並ぶ中軸。横浜では１番打者だったが、５番の重責を見事に果たした。

「今まで３年間やり続けてきたメンバーなので、安心感はある。横浜の３人が並んでいるのは、すごくいいことなのかなと」。５回１死でも中前打を放ち、マルチ安打の活躍を見せた。

俊足巧打と状況判断に優れた守備が売りの名手。小倉全由監督（６８）は木製バットへの対応に加え「しつこさとうまさがある」とクリーンアップの一角を託す。奥村凌も「バットを少しでも短く持って、ミートに徹しています」と打撃スタイルは不変。打席に入る前はベンチやネクストでタイミングを取り、国際大会特有の動く球に適応している。

２学年上緒方に憧れ 愛知・瀬戸市出身。２学年上の緒方漣内野手（国学院大）に憧れ、横浜の門をたたいた。８月３１日、大学日本代表との壮行試合でヒットを放つと「ナイスバッティング。世界一を取れよ」と激励された。緒方は２３年の前回大会で世界一に貢献し、ＭＶＰに輝いた。「緒方さんを超えることを意識したい」と夢を描いた。

この日は横浜の新チームが初の公式戦に臨み、浅野に大勝発進した。「春は全員で優勝旗を返しに行くと言っている中、初戦を１０―０の５回（コールド）で終わらせたのが素晴らしい」と結果もチェック済みだ。その背中に憧れる後輩たちのためにも、世界の頂点を奪い取る。（加藤 弘士）

◆奥村 凌大（おくむら・りょうた）２００７年１２月１０日、愛知・瀬戸市出身。１７歳。效範小１年時に「效範少年野球クラブ」で野球を始め、南山中では瀬戸リトルシニアでプレー。横浜では「１番・二塁」として昨秋の明治神宮大会Ｖ、今春センバツＶ、今夏の甲子園８強に貢献。好きな選手は門脇誠（巨人）。１６９センチ、７６キロ。右投左打。