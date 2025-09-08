◆米大リーグ オリオールズ２―５ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが９月に入って６試合目でようやく初勝利を挙げ、連敗が「５」で止まった。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）はメジャー初対戦となった菅野智之投手（３５）から２打席連発を放つなど２打数２安打２打点、３四球２得点の活躍で勝利に大きく貢献した。３点リードの９回はスコットではなくドライヤーが登板し、３セーブ目で試合を締めた。

前日６日（同７日）の同戦は山本由伸投手（２７）が９回２死まで無安打無失点と快投したが、快挙まであと１人から被弾。ここで交代となり、その後救援陣が３失点して逆転サヨナラ負けを喫した。それから半日後のデーゲームで大谷が重たい雰囲気を切り裂くアーチを描いた。

１本目は初回先頭の第１打席だった。菅野とは１５年の交流戦以来の対戦だったが、２球目の９４・４マイル（約１５１・９キロ）シンカーを捉えた。打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）、打球角度２３度、飛距離４１１フィート（約１２５・３メートル）でセンター右のスタンドに着弾。２打数２安打１四球と打ち込んだ１０年前に続き、メジャー初対戦では豪快な一発を放り込んだ。５試合ぶりの４７号先制ソロはシーズン１２本目の先頭打者弾となり、２３年にＭ・ベッツがマークしていた球団最多記録に並んだ。

さらに３回先頭の第２打席。今度は２ボールからの３球目、９４・９マイル（約１５２・７キロ）の内角直球を振り抜き、打球速度１０８・２マイル（約１７４・１キロ）、打球角度２７度、飛距離３９９フィート（約１２１・６メートル）でバックスクリーン右に運んだ。対菅野はＮＰＢでの対戦と合わせて４打数４安打２本塁打１四球となった。４回２死三塁の第３打席は左腕ウォルフラムから四球を選び、７回先頭の第４打席は左腕エーキンから四球とリリーフ投手からも出塁し、プレッシャーをかけ続けた。グラスノーの登板回避によって緊急登板した５日（同６日）の試合から２日。体調不良からの完全復活も近いかもしれない。

先発のカーショーは６回途中４安打２失点８Ｋで今季１０勝目。昨季は自己ワーストの２勝に終わり、今季も左膝などの手術の影響で開幕から出遅れたが、２年ぶり１３度目の２ケタ勝利を達成し、通算２２２勝目を挙げた。

一方の菅野は４回に右足に打球が当たる“アクシデント”もあり、メジャー自己最短の３回０／３で降板。大谷に２発、ベッツにも１発を浴び、７安打４失点で８敗目（１０勝）となった。球団は降板理由を「右足の違和感」と発表した。