▼4着キューティリップ（武藤）スタートを許容範囲で切ることができました。初めての2000メートルでしたが、うまく我慢させて、ラストも伸びてくれました。

▼5着エストゥペンダ（菅原明）折り合いが難しい馬で出して行くよりと思って後ろから。最後伸びていますが、コーナーで付いて行ける感じでないので、もう少しペースが上がってほしかった。

▼6着サタデーサンライズ（大野）中団から脚を使ってくれました。いい競馬だったと思う。

▼7着テリオスララ（鮫島駿）4コーナー先頭のイメージで思った通りの競馬はできました。ただ、枠順などがかみ合わなかった。距離は少し長いのかもしれません。

▼8着リンクスティップ（北村友）結果論ですが、ハナを切った馬が残ったので、その後ろがベストの選択だったかもしれません。ストライドが大きいので3コーナーからスムーズに乗っていけませんでした。いい馬なのですが…。

▼9着サヴォンリンナ（吉田隼）スタートが決まって、いい位置を取れたと思ったのですが…。道中かむような面があり、最後いっぱいでした。

▼10着マイスターヴェルク（横山和）今日はテンション面やゲートが良くなかったです。

▼11着セイキュート（津村）今日はペースが遅くて、最後は決め手勝負になったので…。

▼12着ドマーネ（石川）ダートから使い出して、前走は芝で勝ちましたが、芝だともう少し重い馬場の方がいいかもしれません。