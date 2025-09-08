「やばい悪口かと思った」日本vsメキシコ戦中継で飛び出した“聞き慣れないドグソ”発言にネット反響！「NHKのフォローが神」「しっかり学びました」
後半アディショナルタイムのドタバタ退場劇に注目が集まった。
現地９月６日、日本代表は米西海岸オークランドでメキシコ代表とのフレンドリーマッチに臨み、０−０で引き分けた。強豪相手に序盤からペースを掴んだ森保ジャパンだったが、いくつかの決定機をフイにして前半をスコアレスで終える。すると後半は立て直しを図ったメキシコに圧倒される時間帯もあり、なかなか反撃に転じられず。そんななか、ゲーム最終盤に問題のシーンが起こった。
裏のスペースに抜け出したFW上田綺世が、後ろから猛然と追ったＤＦセサール・モンテスにタックルを仕掛けられる。右足を蹴られた上田は前のめりに倒れ、決定的なビッグチャンスを阻まれたのだ。しかしアメリカ人主審が提示したのはイエローカード。NHKのライブ中継で解説を担当した林陵平氏はここで「完全にドグソじゃないですか」と発言した。
実況担当の小宮山晃義アナウンサーはすかさず、「ドグソ（DOGSO）。Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity、英語で決定的な得点機会の阻止。それには当たらないという判定になったようです」と補足した。
ただ、突然飛び出したあまり聞き慣れない言葉に、戸惑う視聴者も少なくなかったようだ。SNS上には「やばい悪口かと思った」「罵倒してるんじゃなかったんか」「一瞬ドキっとした」「知りませんでした」といった声が寄せられ、ほかにも「さすがNHKの対応力」「アナウンサーがいい仕事した」「NHKのフォローが神」「しっかり学びました」「ネット中継ではよく聞くけど、地上波だとインパクトでかかったかも」など、さまざまな意見が飛び交った。
結局主審はVARチェックを経て、モンテスに対する警告を撤回し、一発退場のレッドカードに変更。メキシコサポーターが大勢を占めるスタンドからはブーイングが巻き起こった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
