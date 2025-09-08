「58歳ってまじかよ！」日本代表戦の中継映像に映り込んだ“メキシコ伝説GK”の近影にネット興奮！「昔と変わらずかっけーな」「煽りが面白すぎた」
メキシコサッカー界が誇る“小さな巨人”が突如として中継映像に映り込んだ。
現地９月６日、日本代表は米オークランドで北米遠征の第１戦となるメキシコ代表戦を戦った。序盤から鋭いフォアチェックをツボにはめてペースを掴み、ぐいぐいと強豪を押し込んでいく。スコアレスで折り返すと、後半も一気呵成に攻め立てたが、なかなかゴールは生まれない。すると徐々にメキシコに付け入る隙を与えてピンチを招くなど、劣勢に立たされる時間帯が続いた。
見応えある攻防戦を繰り広げた両国。最終盤にメキシコに退場者が出て数的優位を得た日本だが、それでも決勝点は奪えず、試合は０−０でタイムアップとなった。
その一戦を現地からライブ中継したのがNHKだ。ハーフタイムに実況アナウンサーと解説者の林陵平氏がゲーム分析を実施していると、隣のメキシコブースからとあるスーパーレジェンドがガラス越しに笑顔で煽ってきた。手で「２−０で勝つぞ」と示したのが、元メキシコ代表GKのホルヘ・カンポス氏だ。
身長168センチ（公称は175センチ）の小柄ながら、図抜けた身体能力でファインセーブを連発。みずからデザインしたド派手なユニホームの数々が有名で、足下の非凡なテクニックを活かし、試合途中からＦＷやウイングなどでプレーする“二刀流”でもあった。世界的な人気者となり、メキシコ代表としては130試合に出場。ワールドカップは1994年アメリカ大会と98年フランス大会で活躍した。
現在58歳。黒ジャケット姿のカンポス氏を目撃した林氏は、中継中に「嬉しいですね。写真撮りたいですね」とコメント。そして試合後、しっかり対面を果たしたようで、自身の公式SNSにカンポス氏とのツーショットを掲載している。
まさかのカンポス氏登場に、SNSやネット上では日本人ファンによる書き込みが殺到。「58歳ってまじかよ！」「めっちゃ懐かしかった」「昔と変わらずかっけーな」「ノリ良すぎ」「煽りが面白すぎた」「元気そうで嬉しい」「好きだったなぁ」「全小さいキーパーの憧れです」「とにかくユニが最高だった」「結局何刀流だったんだっけ？」などなど、大盛り上がりとなっていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆映像】58歳カンポス氏がNHK中継クルーの前に登場！ 林陵平氏は記念ツーショットを公開
