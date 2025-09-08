DeNAÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡°ÜÀÒ¸å3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±ÉÕ¤«¤º¡¡¥Ï¥Þ¥¹¥¿ÁûÁ³¤ÎÈ´¤±µåÏ¢È¯Ä¾¸å¤Ë¹ßÈÄ¤â¡ÄÅÐÈÄ»î¹ç¥Á¡¼¥à3ÀïÁ´¾¡
¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬9·î7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¸å3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£½é¤á¤ÆÃæÆü°Ê³°¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢7²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï8²ó¤Ë¥À¥ä¥ó¡¦¥Ó¥·¥¨¥É¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¡¢3-2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµð¿Í¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡ªDeNA¥Ó¥·¥¨¥É¤Î·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¾®ÀîÂÙ¹°¤ò´Þ¤á¡¢6¿Í¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Æ£Ï²¤Ï2²óÀèÆ¬¤Î¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ËÉâ¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¤Î½éÈïÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤Åêµå¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡£6²ó¤Ë¤Ï¼«·³¤Î·¬¸¶¾»Ö¤Ëº¸±Û¤¨4¹æ¥½¥í¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡6²ó¤Þ¤Ç75µå¡£¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7²ó2»à¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ËÌÂ¼·Ã¸ã¤Ëº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢À©µå¤òÍð¤·¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤ÎÃæÂ¼ÍªÊ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë2¡¢3µåÌÜ¤¬¤È¤â¤ËÆâ³Ñ¹â¤á¤ËÈ´¤±¡¢´éÌÌÉÕ¶á¤Ø¡£3µåÌÜ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤¬ÅÜ¤êÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤ÏÁûÁ³¡£·ë¶É¡¢»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2ÈÖ¼ê¡¦¿¹¸¶¹¯Ê¿¤¬Æ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤º¡¢ÂåÂÇ¡¦µÜËÜ¾æ¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£Ï²¤â¡¢´é¤ò¤·¤«¤á¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤ì¤Ð6²ó2/3¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆ£Ï²¤ÎÀèÈ¯»î¹ç¤ÎDeNA¤Ï3ÀïÁ´¾¡¤À¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡ØDAZN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ£Ï²¤Î¹ßÈÄ¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢²¿¤È¤«Åêµå¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤â¤¦°ì¿Í¤À¤±Ç´¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥¯¥ï(·¬¸¶)¤µ¤ó¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢ÎÏµÚ¤Ð¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤³¤½·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë·÷Æâ¤ÎÁè¤¤¤Ï¡¢¤·Îõ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£3°Ì¤ÎDeNA¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ç¡¢2°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¡Ö1.5¡×¤ò¥¡¼¥×¡£Æ£Ï²¤Î±¦ÏÓ¤¬¡¢CSËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]