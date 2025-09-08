「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

異次元の投手力が、阪神を優勝へと導いた。残り試合があるとはいえ、チーム防御率２・１２は２リーグ分立後８位に該当する。これを上回る過去の延べ７チームを探すと、直近は１９６２年阪神の２・０３。実に６３年前までさかのぼらなければならない。

年間１４３試合となった２０１５年以降、昨季までのチーム防御率１位は、２４年巨人の２・４９。今季の阪神は、軽々としのいでいる。少し範囲を広げ、毎年１４０試合以上となった２００１年以降のプロ野球全体（２０２０年は新型コロナウイルス流行のため１２０試合）で見ても、最良は１２年巨人の２・１６。阪神は更新できそうだ。

現在チーム防御率は２台点になったとはいえ、今季は長らく１点台を堅持した。開幕から実に９７試合目の８月２日ヤクルト戦まで続けた。これは阪神では、全１３０試合を終え１・７７だった１９５６年に次ぐ長さだった。

被本塁打はわずかに４２本で、このペースならシーズン４７本となる。これは２リーグ分立後７位タイ。これ以下の数字は、１９５８年西鉄（現西武）の３９被本塁打まで見当たらない。もちろん現在の試合数となった２０１５年以降で見ても、２０２４年阪神の５１をしのぎ最少となりそうだ。

ブルペン陣の能力が、今年もチームの屋台骨を支えた。救援防御率１・９３は、阪神では５６年１・６３に次ぎ２リーグ分立後２度目の１点台となる可能性がある。注目すべきは顔ぶれの変化である。リリーフ登板数のベスト１０を見ると、昨年のゲラ、漆原、岡留、富田、浜地、加治屋の６人が、今季は圏外へ（浜地、加治屋は移籍）。代わりに及川、湯浅、岩貞、ネルソン、ドリス、工藤、ハートウィグの７人が食い込んだ。合わせて１３人も入れ替わった形だ。故障や不振に陥ったり、退団する投手が出ても、代役が絶え間なく現れる。救援陣は弱体化どころか、力強さを増していた。

今季２桁勝利を挙げているのは、１２勝の才木と１１勝の村上と現状２人しかいない。このまま終われば、阪神がセ・リーグ優勝を果たした年では最少だ。それも大勢に影響を及ぼさない。ジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田智之のＪＦＫに始まる、伝統のリリーフ大国。今や「お家芸」ともいえるリリーフ陣の奮闘が、２年ぶりの歓喜をもたらした。