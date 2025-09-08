「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

阪神２年ぶりの覇権奪回に大きく貢献したのが、１２球団最強を誇る鉄壁のリリーフ陣だった。固い絆で結ばれたブルペンから６選手に登場してもらい、それぞれに抱く印象や意外な一面、秘話をリレー形式で語ってもらった。

◇ ◇

【岩崎が語る石井】

一言で真面目でしょ。それは裏でも変わらないですよ。性格だと思うんだけど、中継ぎでゴルフに行くときも、一人で動作解析をしてるんです。

野球ではうまくいくんだけど、ゴルフではうまくいかないんだよね。クラブがどうとか、打ち方がどうとか言ってる割には、みんなより下手じゃん。意味ないじゃんって（笑）。面白おかしくやってます。

（野球では）中継ぎ会をやっても、やっぱり野球の話になる。自分のことも相手のこともすごく研究してるし、そういうのが結果につながってるんじゃないかな。（左右の違いで）合う合わないはあるけど、もちろんまねできることはやっていきたいと思う。これからのキャリアの中での、引き出しとして、参考にしたいところはたくさんある。

【石井が語る及川】

ロッカーも近いんですけど、実はいたずら好きな、がきんちょです（笑）。常にちょっかいとか出してくる。だから若いなって（石井より４学年下）思ってます。表現は難しいけど、自分もかつてこうだったなって。

（野球については）試合の中で感じたことを話したりするけど、体の使い方がすごいです。あとはやっぱり真っすぐと変化球とコントロール、全部の精度が上がった。（球の）強さも出てるし、（相手）バッターの見られる範囲も広くなってるし、それは抑えられるなって感じていました。

毎日の再現性が高くて、与えられたところでしっかり結果を出し続けている。１年間いてくれてるんで、チームにとってもブルペン陣にとっても、すごくありがたかったです。（後輩だけど）すごい頼もしかったです。

【及川が語る湯浅】

一言で言えば「優しい」かな。２歳上だけど、入団は１年違いだから、あんまり先輩と思ってないし。お兄ちゃんっていうのが近いかもしれない。入団して、すぐにコロナが流行したから、寮で一緒になることも多くて。練習時間も同じだったから、そこから仲良くなったかな。

ほんとにいつも優しいよ。怒ってるのは、打たれて帽子を投げてるところぐらいしか見たことない。でも、試合に入る時の切り替えはすごい。そこは雰囲気が変わるし、スイッチが入ったのもわかる。

湯浅さんのことは「ワッサー」って呼んでる。たぶん僕だけでしょ。最初は川原さんが“ゆわさ”だと思ってて、その話題から派生して「ワッサー」になった。一緒にいても、くだらない話ばかり。キャッチボールもしないね。

広島では鉄板焼きを食べに行ったし、立川ではスシローにも行った。関西でも食事に行く。ずっと意識を高く持って、練習をしているのを近くで見てきたし、その努力の積み重ねでしょうね。今までは１、２軍の入れ替わりも多かったから、こうやって一緒に戦えているのはうれしい。

【湯浅が語る桐敷】

キリ（桐敷）はめちゃくちゃマイペースです（笑）時間にルーズではなくて、自分のワールドを持ってる。建造物が好きなところとか。城とか昔の建物とかが好きで、２人で見に行ったことはないけど、大阪城に行きたいって話してました。家に置いている観葉植物に「マイケル」って名前を付けるかわいらしい一面もあるんです（笑）。

抜けてるところもあって。何年か前に誕生日プレゼントの交換をした時、僕は「Ｔシャツが欲しい」ってブランドとデザインもリクエストしたのに全然違うデザインのＴシャツでした。これが桐敷です（笑）。

ＬＩＮＥのグループに全然入ってこないのは同級生の中で有名（笑）同級生のグループで話していても、快（松原）と稜（伊藤）と勇斗（鈴木）とドメ（岡留）しか入ってこないんです。メンション（特定の相手を指定してメッセージを送る機能）して「桐敷どう思う？」って聞いても入ってこない。

もちろん、すごいなと思うところもあります。７０試合も投げられる体の強さ。２０２２年の自主トレから見てきて、そこは本当にすごいと思います。

【桐敷が語る岩貞】

僕はサダさん（岩貞）のボソッと話す一言でとても勉強になりました。１軍の時はサダさん（岩貞）とキャッチボールをさせてもらうことが多くて、「０から１００」とか、「体重移動の時とかに力んでる」って言葉をいただいたりして。キャッチボールの時にボソッと一声。試合中にもボソッと話してくれます。そういうところはお手本となる先輩なので。雰囲気を和ませて、話しかけてくださるのもありがたいです。

本当によく見てくれている先輩だと思います。野球観とかは、やっぱり先発をやっていたので。バッターに対しての見方だったりとか、試合の流れに関してよく見ている方なので、本当に参考になりますね。あんまりすぐには思い出せないんですけど、聞くことは多いです。ボソッとどういうふうに投げていたとか。

意外な一面はいい意味でないです。裏がないので。大体みんな裏がありそう的な感じじゃないですか（笑）あの人はずっと面白くて優しい感じだけど、あれがそのままです。内容が薄いって言われそうですけど（笑）

【岩貞が語る岩崎】

ザキ（岩崎）は遅刻ギリギリに練習に来ても動じないですね。ザキらしい。ピンチでも動じないから（笑）長い間見てきたけど、衰えもなければ慢心もない。性格面は明るくなったのか、心を開いてくれたのか…。

２人の一番の思い出は、今年の春季キャンプの先乗り前にＬＵＵＰ（ループ）っていう電動キックボードで沖縄を２人旅したことです。投手陣でゴルフに行こうってなっていた日に僕らだけ寝坊して。何しようってなって僕の提案で３時間くらい旅をしました。２人とも体重が重いから坂道を上らなくて必死。ご飯は行くけど、ゴルフ以外で遊んだのが初めてだったから記憶に残りました。ループデート（笑）

僕が中継ぎに入るようになった５、６年前の話ですが、２人で食事に行く機会が多くなって驚いたことがありました。毎回「あいつはこうやったら良くなりそうだね」とか、周りの選手の話ばかりで。ザキがこんなにチームのことを考えているんだなって。ブルペンはこうやって、ザキがまとめてくれていたんだなってびっくりしました。