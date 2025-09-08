「かわいいとかではない」初めてわが子を抱き、母が胸に秘めた思いとは｜出産レポ#19【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第19話をごらんください。

緊急帝王切開後、痛みと向き合いながらも麻酔を減らしたkantabouさん。マヒしていた右足も少しずつ回復し、歩行やシャワーも一人でできるようになります。そして、ついにわが子を腕に抱く日がきました。

©kantabou20

©kantabou20

わが子を腕に抱く、かけがえのない瞬間。kantabouさんの胸に、さまざまな思いが広がります。

©kantabou20

©kantabou20

わが子を腕に抱き、使命感を感じたkantabouさん。「この子を絶対に幸せにする」そんな強い覚悟が、静かに芽生えていました。

©kantabou20

©kantabou20

看護師さんが、写真を撮ってくれるといいます。わが子を腕に抱き、自然とやわらかい表情になっていますね。

©kantabou20

©kantabou20

なんと、動画になっていました！しかし、痛みに耐えている様子も、かけがえのない思い出ですね。

©kantabou20

初めて、わが子を抱っこしたkantabouさんは、「絶対にこの子を幸せにする」という強い使命感に包まれました。そんな姿を、数年後にわが子と一緒に振り返ることができましたね。



出産の物語は一人一人、異なります。どんな命も尊く、かけがえのないものです…。そんな、大切な命を守ろうとするkantabouさんの使命感に、共感した方もいらっしゃるのではないでしょうか。



母のわが子への強い思いと、愛情を感じるエピソードでした。

