▼4着テイエムスパーダ（松若）いい枠が当たって、いいスタートを切れた。理想はハナに行きたかったけど、それ以上に速い馬がいた。手応えが悪い中でも最後まで頑張ってくれたし、これを機にさらに復調してくれれば。

▼5着ショウナンザナドゥ（池添）初の千二でテンのスピードには対応しきれなかったけど、しまいは内から来ていた。次は慣れが見込める。

▼6着アブキールベイ（吉村）直線はいいところで抜け出してくれた。一線級相手で若干、切れ負け。まだ3歳なので、これから力をつけてくると思う。

▼7着ヨシノイースター（内田）3角過ぎにポケットに入れたけど最後は脚色が鈍った。メンバーや展開、乗り方次第ですね。

▼8着ティニア（高杉）道中、手応えは良かったけど最後はしんどくなりました。

▼9着カルチャーデイ（坂井）スピードの違いでハナに行けた。もう少し時計のかかる馬場の方が合う。

▼10着ウイングレイテスト（松岡）ペースが速く、いつもより下げました。一瞬、伸びかけたけどトモの踏ん張りがもうひとつでした。

▼11着ワンダーキサラ（太宰）そんなに差はなかったし、よく頑張ってくれました。

▼12着レッドアヴァンティ（富田）最後はスペースを見つけて脚を使っていた。次につながる競馬になったと思う。

▼13着ジャスティンスカイ（荻野極）大外を回すよりも内を選択しました。スペースがなくて不完全燃焼になった。

▼14着グランテスト（団野）ゲートを出てからの雰囲気が良くなかったです。

▼15着モズメイメイ（国分恭）外枠なので出していきました。問題はメンタルですね。やめている感じ。

▼16着エコロジーク（田口）ゲートを出てスムーズに運べました。まだこれからの馬だと思う。