¡¡¡Öºå¿À£²¡Ý£°¹Åç¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡Éã¤¬¸«¤Æ¤¤¿¡¢¸×¤Î£´ÈÖ¤Î»Ñ¤È¤Ï¡£ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÉã¡¦Çî¿®¤µ¤ó¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼êµ¤ò´ó¤»¤¿¡£ÈôÌö¤ò³Î¿®¤·¤¿»î¹ç¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î»Ñ¡¢¥×¥í£µÇ¯´Ö¤Î°ì´î°ìÍ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Çî¿®¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ç¡¢º´Æ£µ±¤ÎÁÄÉã¤¬ºòÇ¯£¹·î¤ËÂ¾³¦¡£ÁÄÉã¤Î´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡¢¹§¹ÔÂ©»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡µ±ÌÀ¡¢Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤ÏËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏ¤ß¤Ê¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï»°ÎÝ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤·¤í¡¢¼éÈ÷¤Ë¤·¤í¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¤Î¤´»ØÆ³¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£´·î£²£°Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë£²ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥Æ¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Èº£Ç¯¤Ï¤ä¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀÅ¤«¤ÊÆ®»Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸åÇÚÁª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¶»¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î£µÇ¯¤Ç¤·¤¿¡££³Ç¯ÌÜ¤ÇÆüËÜ°ì¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¸òÎ®Àï¤Î¸å¤Ë¿ô»þ´Ö¤À¤±¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡ÖÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ê¡ª¡×¤È¡£º£Ç¯¤Ï£µ»î¹ç¡¢´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£µÀïÁ´ÇÔ¤Ç¤¹¡ª¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¹Ô¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ï´ðËÜ¡¢¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ë¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤À¤±¸«¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤ÏËèÆü¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¡£¥¹¥´¥¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÎÇ¯ÂåÅª¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¦¤µ¤ó¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ±°ì»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤ÏºòÇ¯£¹·î¡¢µ±ÌÀ¤ÎÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÎÈà¤ËÌîµå¤ò¶µ¤¨¤¿¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁÄÉã¤¬°ÊÁ°¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¥Æ¥ë¤¬»Ò¤É¤â¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»ä¤ÎÌ´¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£Éã¤â¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Æ¥ë¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢Å·¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é»Ø¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ëº£Ç¯¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£