アイドルグループ・乃木坂４６が７日、東京・明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー２０２５」の最終公演を開催した。今回は同会場での第１０回公演となり、４日間で１２０曲以上を披露して計１５万２０００人を動員。“全員がヒロイン”をテーマに７都市１６公演を完走し、ツアー総動員数は２６万人を記録するなど、改めてグループの勢いを示した。

ド派手な、打ち上げ花火とともに、恒例のツアーを締めくくった。賀喜遥香（２４）は「この暑さに負けないくらいタオルを回して熱くなれ！！」と激しくあおり、「ガールズルール」など夏曲を披露。真夏に野外で４日間１２０曲超の熱いステージで盛り上げた。

“全員がヒロイン”をテーマに、メンバーがセンターを務める日替わりブロックでも魅了。賀喜は「ここにいるみんなが主役です。みんなで歌いましょう」と涙を流しながら「Ｓｉｎｇ Ｏｕｔ！」をファンとともに歌唱した。さらに、２月に加入した６期生にとっては初のツアーでもあり、同期でのみの歌唱を披露するなど“新たな乃木坂４６”とともにグループとしての総合力を示した。

同所では２０１４年から公演をスタート。今世紀に単独ライブを開催したアーティストは乃木坂４６のみで、グループにとってはまぎれもない“聖地”だ。明治神宮野球場公演１０ｔｈメモリアルソング「真夏日よ」は、各地では選抜メンバーによる披露だったが、神宮では全員で歌唱し、特別な瞬間を迎えた。キャプテンの梅澤美波（２６）は歴代の先輩たちに思いをはせ「神宮での物語は、きっとこれからも続いていく」と万感の思いを語った。

同曲と「乃木坂の詩」パートでは上空で総数１１００機の大規模なドローンショーも彩った。観客席からのかけ声と、ドローンが夜空に描き出す文字がシンクロし新たなコール＆レスポンスの形を表現。ドローン一機一機の発光を電光掲示板のように制御する生成ＡＩプログラムを新たに開発し、導入するという演出面でも最先端を走る。

世代は変わり、今年は与田祐希、佐藤楓、中村麗乃が卒業するなどメンバーが入れ替わっても、圧倒的な力を見せ続ける乃木坂４６。賀喜は「みんな大好き！」と思いを伝え、久保史緒里（２４）は「今日が終われば乃木坂の夏は終わります。また来年、この場所で会いましょう！」と約束した。