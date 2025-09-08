６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳが７日、さいたまスーパーアリーナで、ファッション・音楽・エンターテインメントを融合させた一夜限りの祭典「ＴＯＫＹＯ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」を開催した。東京ガールズコレクションとのコラボイベントで、各メンバーがプロデュースするステージが展開された。

オープニングアクトに抜てきされた小森隼（３０）は、トーク力を生かしたステージで驚かせた。ファッションの歴史を解説するもので、台本７ページに及ぶセリフを１０分かけて暗唱。間違えそうな偉人の名や年号までをスラスラと口にし、洋装から和装への早着替えも成功。小森からバトンを渡されたリーダーの白濱亜嵐（３２）は「昭和コレクション」と題したステージに登場。ＤＪプレイで自身が選曲した昭和の名曲を流し、昭和ルックを身にまとった加藤ナナ、希空、本田紗来、梶原叶渚らモデルがランウェイを歩いた。

謎に包まれた５時間のステージでは、片寄涼太（３１）は朗読、佐野玲於（２９）はまさかのパンツ姿でダンスを披露。数原龍友（３２）は「ＴＧＣ歌謡祭」と題したステージで美声を響かせ、中務裕太（３２）はハイレグ＆ニーハイブーツという衝撃衣装でラップに初挑戦した。