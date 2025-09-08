◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）

この日の一戦こそ勝利を収めたが、今季１２６試合目でリーグ優勝の可能性が消滅した。阿部監督にとっても就任１年目からのリーグ連覇とはならず。阪神とは大きくゲーム差を広げられ、直接対決も７勝１７敗。「（阪神は）とにかく投打のバランスが素晴らしい。クリーンアップ３人もそうですし、レギュラーが固定されているのが一番の強みかなと思います。投手はもちろん、みんないい」と悔しさを胸に言葉を紡いだ。

丸や岡本、吉川ら主力の離脱やエース・戸郷の不調と誤算もあった。泉口ら若手の奮闘は収穫だが、４連勝以上は２度のみとチームとして波に乗り切れない部分もあった。阪神戦はここまで１点差が１４試合（６勝８敗）。紙一重の試合も多く、「細かいミスがちょっと多かったのかなと思います。失策もそうですし」と、その差を分析。リーグワースト７１失策もだが、チーム打撃や走塁面など、記録に残らないミスも勝敗を分けた。

「ＣＳでやり返せるチャンスがある。短期決戦になったらまた変わるはずなんでね。何とかいい流れを持ってこられるように、シーズンの反省をして、短期決戦に臨めれば」。まずは２位でレギュラーシーズンを終え、ＣＳで雪辱を果たす。（田中 哲）