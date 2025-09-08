◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点リードで迎えた９回無死一塁の第５打席は右腕ガルシアから四球でチャンスを演出した。２打席連発の後は３打席連続で歩かされ、ここまで全５打席出塁となっている。続く２番ベッツに左翼フェンス直撃の適時打が飛び出し、リードは３点に広がった。

オ軍先発は菅野智之投手（３５）だった。大谷は日本ハム時代、１５年６月１０日に札幌ドームで巨人のエースと初対戦。当時２０歳だったが、２打数２安打１四球と先輩右腕を打ち込んだ。「（菅野は）普段は対戦しない投手。初球から積極的にいこうと」と振り返っていた。ともに１２年ドラフト１位の“同期”がＭＬＢに舞台を移し、１０年ぶりに相まみえた。

初回先頭の第１打席では大谷が菅野の２球目、９４・４マイル（約１５１・９キロ）シンカーを捉え、打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）、打球角度２３度、飛距離４１１フィート（約１２５・３メートル）でセンター右のスタンドに運んだ。メジャー初対戦で今季１２本目の先頭打者アーチを放ち、Ｍ・ベッツが２３年にマークした球団最多記録に並んだ。

さらに３回先頭の第２打席。今度は２ボールからの３球目、９４・９マイル（約１５２・７キロ）の内角直球を捉え、打球速度１０８・２マイル（約１７４・１キロ）、打球角度２７度、飛距離３９９フィート（約１２１・６メートル）でバックスクリーン右に運んだ。対菅野はＮＰＢと合わせて４打数４安打２本塁打１四球となった。４回２死三塁の第３打席は左腕ウォルフラムから四球、７回先頭の第４打席は左腕エーキンから四球と選んでいた。

今季メジャー１年目の菅野はこの日まで２６試合で１０勝７敗、防御率４・４１。すでに日本人ルーキーでは史上１０人目となる２ケタ勝利に到達し、その実力を証明していた。ロバーツ監督も「私は彼（菅野）を生で見たことはないが、左打者にも右打者にも強いと聞いている。ドジャースを相手にするなら、彼は最高のパフォーマンスを出そうとするだろう」と警戒していた。しかし、この日は大谷に２発、ベッツに１発を食らい、４回には右足に打球を受けて降板した。

ド軍は前日６日（同７日）の試合では山本由伸投手（２７）が９回２死まで無安打無失点と快投したが、快挙まであと１人から被弾。ここで交代となり、その後救援陣が３失点して悪夢の逆転サヨナラ負けを喫した。それから半日後のデーゲームで、大谷が重たい空気を断ち切る活躍を見せている。