ºå¿À¡¦ÖºÂ¼ËÜÉôÄ¹¡¡µå»ùÎ®¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¾Î»¿¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ½¤ì¡×
¡¡¡Öºå¿À£²¡Ý£°¹Åç¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎÖºÂ¼ÁïµåÃÄËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¸×¤ÎÌ¤Íè¤â¸«¿ø¤¨¤¿Ä¹´üÅª¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£²«¶â´üÅþÍè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë£ÖÃ¥´Ô¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢Â³À¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¡×¤È±ÊÂ³Åª»ëÅÀ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬ÍÂ¤«¤ë»þ´ü¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯»È¤¦¡££±£°Ç¯£²£°Ç¯¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Þ¤Ç»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼ã¼ê¤ÎÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£±¡Á£µÈÖ¤ò¤Û¤Ü¸ÇÄê¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¤¬¡¢Í··â¤äº¸Íã¤Ï½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£¾®È¨¡¢¹â»û¡¢Á°Àî¡¢ÃæÀî¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÂ´Áª¼ê¤ÎÌ¾¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢£¸·î£±£¹Æü¡¦ÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ¤Î°æÄÚ¤ò¡¢¥×¥í½é¾º³ÊÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤â´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¤È¤³¤í¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ½¤ì¡£¡Ê¹âÂ´¤Î¡Ë°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ£µÇ¯ÌÜ¤Ç¤É¤ì¤À¤±£±·³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡£´ÆÆÄ¼«¿È¤¬£¶Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ñ¡¼¤ó¤ÈÍè¤Æ¤ë¡Ê£±·³¤ÇÌö¿Ê¡Ë¤«¤é¡¢°ìÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°é¤Æ¤ë¡Ý¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¹½ÃÛ¤Ø¤Î¹â¤¤°Õ¼±¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¿·Àß¤µ¤ì¤¿Æôºê¡¦ÂçÊª¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤â°éÀ®¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¡Ö´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¥½¥Õ¥ÈÌÌ¡£¿Í´Ö¶µ°é¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ëÁª¼ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â£Ä£ÈÀ©¤ÎÆ³Æþ¤¬·èÄê¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤Ë¤â±Æ¶ÁÉ¬»ê¤Ç¡¢É¬Á³Åª¤ËÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤âÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¡£¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÁÈ¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬¡¢»°°Ì°ìÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£µåÃÄ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂ³¤¯Àï¤¤¤Ø¡£½àÈ÷¤òÂÕ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÔ¸×¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£