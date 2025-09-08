◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神・藤川球児監督（45）が球団史上初となる新人監督での優勝を成し遂げた。コーチなど指導者としての経験もなかった1年生監督が歓喜のゴールへとけん引。その要因を探った。際立ったのは、選手の能力を引き出した組織マネジメント能力。育成、故障予防、メディアコントロールなど、その手腕を優勝連載として3回にわたって取り上げる。

【球児改革】今年の優勝は「球児チルドレン」の躍動なしに語れない。藤川監督は埋もれていた才能を次々と発掘した。高卒5年目で打力が光る高寺を本職の内野だけでなく外野でも起用。同じく打撃がいい高卒4年目捕手の中川も左翼へ回した。試合に飢えた中堅どころの豊田、熊谷にも出番を与えて力を引き出した。

とはいえ、彼らの実力は未知数。どれだけ打っても固定をしなかった。調子、相手投手との相性を見て使い分けた。持論があった。「チャンスは与えすぎてはいけないんですよ」。当初のレギュラー候補、前川が振るわなかったことで、左翼を「日替わり枠」に設定し、前出の4人を競わせるようにして使った。熊谷は遊撃でも小幡と争うようになった。

投手ではドラフト1位の伊原を先発ローテーションに抜てき。育成出身の新人・工藤と早川もひのき舞台に上げた。投打ともに勝ちながら育てるという信念があった。

「入団後の早い段階で種をまいてあげないと育ちにくい。3年かけて育てばいい。たった一日の1軍経験でも、3年後に花を咲かせるかもしれない。実力的に通用しない選手がいたかもしれない。そう指摘するコーチは実際にいた。無理かもしれない。でも、種を植えないといけない」

活路を見いだされた選手は喜び勇んだ。過去2年間出場機会がなかった高寺は自己最多を大幅に超える50試合以上に出場。複数ポジションを「外野をさせてもらって本当に良かった。個人的に外野の練習を毎オフやっていたので」と意気に感じてメキメキと力を付けた。

昨年までのプロ3年間でわずか28打席しか立てなかった豊田は、7月3日巨人戦でサヨナラ犠飛を放った。指揮官には日常的に声をかけてもらっていた。「僕はマイペース。食事会場で一人で食べていることがあるので、そこで監督と結構しゃべります。コミュニケーションを取ってもらえるのはうれしい」。経験が少ない1軍生活。舞台裏で心をほぐしてもらったことと成績アップは無縁ではなかった。

新監督は未来への投資をする一方で、実績組や途中出場組には刺激を与えた。木浪、糸原、原口らに2軍を言い渡した。そこには、明確な意図があった。

「ベンチに背中を付けている選手をつくってはいけないんです。環境を変えてあげれば、いろいろな気付きが必ず生まれる。同じ場所にいることが一番怖いんです」

2軍で打席機会を与え復調を促した。前出の3人に限らず、1、2軍の入れ替えを頻繁に行った。野手、投手ともに主力の実力が抜き出て、控え層との間に意識の格差が生まれかねない今の虎において、効果はてきめんだった。ベンチ内に自然と緊張感が生まれ、戦う集団であり続けた。

藤川監督はチームづくりを、趣味の備前焼作りに例える。

「キャンプ中は土を練る時期。（ろくろで）形を作っているときは、シーズンなら4月、5月ぐらい。この時期は崩れてもいいと思ってやらないといけない。いや、むしろ崩さないといけない。早くに形が決まると、実は崩れた時に立て直しがきかない。最初にチャンスを与えて、後でどれだけ出てくるか」

仕上げの焼く工程では、窯の温度は1200度にもなる。その熱に耐える皿を作るようにして、時間をかけ、失敗と成功を繰り返し、勝負の夏場に輝く選手を育て続けた。圧倒的な力で優勝したチームには、名品のまばゆさがあった。（特別取材班）