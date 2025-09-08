「国際親善試合、日本代表０−０メキシコ代表」（６日、オークランド）

日本代表はメキシコ代表と０−０で引き分けた。世界ランキング１７位の日本は同１３位の格上を相手に、前線からの寄せが効果的で押し込む時間帯は長かったものの、無得点に終わった。対戦成績は日本の通算１勝１分け４敗。９日（日本時間１０日）にオハイオ州コロンバスで、世界ランク１５位の地元米国と顔を合わせる。

これまでの積み上げは世界にも通用する。そう実感するほど、腕試しの初陣としては及第点以上の内容だった。格上のメキシコ相手に得点こそ奪えなかったが、前半から主導権を握り、攻守で上回ってのドロー。森保監督は「試合全体的には勝てた内容だった」と手応えを口にした。

堅守速攻でドイツ、スペインを破り、１６強入りした２０２２年Ｗ杯カタール大会以降、格上相手にも主導権を握る戦いを目指してきた。その形を約２年ぶりとなったアジア勢以外との一戦で体現。前線からの積極的なプレスで相手からボールを奪い、何度も好機につなげた。主将のＭＦ遠藤は「前向きな姿勢を見せたかった。勝ち切れれば理想だが、一定の評価はできる」とうなずいた。

センターバックに負傷者が続出する苦しい台所事情でも、代役のＤＦ渡辺らが奮闘し、無失点に貢献。誰かが欠けても欧州リーグの中心選手が穴を埋められる選手層、いわゆる“２チーム分の戦力”がある。１０年前に日本を率いた敵将・アギーレ氏の前で大きな進歩を見せつけた。

ただ、本大会で求められるのは結果。ネットを揺らさなければ勝利はない。森保監督も「シュートの本数を増やさないといけない」と得点期待値の向上を求める。今後は中２日で世界ランキング１５位の米国、１０月には同５位のブラジルと強豪国との対戦を控える日本。確かな自信を胸に、結果も追い求めたい。