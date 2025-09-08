「フィギュアスケート・木下グループ杯」（７日、関空アイスアリーナ）

各種目のフリーが行われ、ペアはＳＰ首位の三浦璃来（２３）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が１４３・００点をマークし、合計２２２・９４点で優勝した。ＳＰ３位の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が１２６・５０点、合計１９２・７７点で３位。男子はＳＰ２位の友野一希（２７）＝第一住建グループ＝が合計２３６・７８点で２位となった。車俊煥（韓国）がＳＰに続きフリーも１位の合計２５３・３１点で優勝した。アイスダンスは吉田唄菜、森田真沙也組（木下グループ）が９８・２５点で合計１６１・０６の６位だった。

天に向けて、両手で三浦を持ち上げる印象的なフィニッシュポーズを終え、木原は苦しそうにしばらくしゃがみ込んだ。「脚に一番（疲労が）きている状態でしゃがんだ状態で持ち上げて、肩までリフトアップしないといけないので大変」と何度も汗を拭った。

映画「グラディエーター２」の曲に合わせ、強さを全面に出した。フィニッシュを含め、リフト４本。体力消耗を伴う内容は、来年２月のミラノ・コルティナ五輪へ向かうシーズンへの気迫が込められている。

１４３・００点に、三浦は「１コケ（転倒）と、ちょっとしたミスで１４３点は大きな成長。ノーミスでやれたら１４５点も夢ではない」と手応えを口にし「夏にやってきたことは間違いではなかった」とうなずいた。木原も「初戦にしてはすごくよかった」と自賛した。